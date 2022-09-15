WhatsApp'ta büyük güncelleme: Türkiye'de birçok özellik hizmete alındı

WhatsApp İşletme uygulamasını çıakrdıktan sonra işletme sahiplerine yönelik bir dizi yeniliği de kullanıma açmaya başladı.

Kullanıcı tarafında ise verilerin korunması gerekiyor. Son bilgilere göre bir işletme hesabıyla etkileşime geçerken numaranızı gizleyebileceksiniz.

Ayrıca işletmeler için sohbet anketi imkanı getiriliyor. İsterseniz bir işletmeyle etkileşime girdikten sonra aldığınız hizmeti değerlendirebileceksiniz.

Kullanıcı tarafını pek etkilemeyecek olan bu geliştirmeyle işletmelere geri bildirim sağlanacak.