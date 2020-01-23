WhatsApp'ta 'karanlık' dönem! Adım adım WhatsApp Karanlık Mod kullanma rehberi

WhatsApp'a karanlık mod geldi. Peki WhatsApp karanlık mod nasıl kullanılır? İşte adım adım yapmanız gerekenler...

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan ve 1.5 milyar aktif kullanıcısı ile en popüler mesajlaşma uygulaması unvanının sahibi olan WhatsApp bir kez daha platforma entegre edilen yenilik ile gündemde.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Android beta 2.20.13 sürümüne sahip kullanıcılar için WhatsApp karanlık mod özelliği geldi.

Henüz iPhone kullanıcıları için sunulmayan karanlık mod özelliğini aktif hale getirmek için yapmanız gerekenler ise şöyle...

Android uygulama marketi Google Play Store'daki WhatsApp sekmesine girin

Karşınıza çıkan ekranda beta test kullanıcısı olmak istediğinizi belirten seçeneği işaretleyin.

Bu işlemin ardından WhatsApp uygulamanız karanlık modu destekler şekilde güncellenmiş olacak.

Android'de WhatsApp karanlık modu kullanmak için başka bir seçenek daha bulunuyor.

O da güvenli bir kaynaktan WhatsApp Android beta APK'sını indirip, telefonunuza kurmak.

KARANLIK MOD'UN FAYDALARI NELER? Özellikle OLED ve AMOLED ekrana sahip cihazlarda karanlık mod hatırı sayılır batarya tasarrufu sağlıyor.