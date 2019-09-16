WhatsApp'ta önemli değişiklik (Limit arttı)

WhatsApp'ın bu adımına Telegram'dan ilginç bir cevap geldi. Telegram rakibine göndermede bulunan şu mesajı Twitter hesabından paylaştı:

"Bir dosya göndermeniz lazım ama ekteki dosya diğer mesajlaşma uygulamaları için çok mu büyük? Onun yerine 1,5 GB’a kadar olan dosyaları gönderebileceğiniz Telegram’ı deneyin”