WhatsApp'ta sessiz değişiklik: Kimse fark etmedi, kullanıcılar ikiye bölündü!
WhatsApp’ın kullanıcılarını şaşırtan yeni değişikliği gündemde! ‘Yazıyor…’ bildirimini kaldıran uygulama, iMessage tarzı konuşma balonu animasyonu ekledi. Küçük gibi görünen bu yenilik, sosyal medyada büyük tartışma yarattı.
Meta’nın sahibi olduğu popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların mesaj yazarken gördüğü "yazıyor..." bildirimini kaldırarak, yerine iMessage’a benzer bir konuşma balonu animasyonu ekledi. Bu değişiklik, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.