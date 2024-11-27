WhatsApp'ta sessiz değişiklik: Kimse fark etmedi, kullanıcılar ikiye bölündü!

EKİM AYINDA TEST ETMİŞTİ

WhatsApp, bu yeni animasyonu ilk olarak Ekim ayında küçük bir kullanıcı grubu üzerinde test etti. O dönemde bir şirket sözcüsü, değişikliğin test aşamasında olduğunu belirtmişti. Ancak, son günlerde birçok kullanıcının bu yeni özelliği fark etmesi, değişikliğin geniş çapta uygulanmaya başlandığını gösteriyor.