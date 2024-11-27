WhatsApp'ta sessiz değişiklik: Kimse fark etmedi, kullanıcılar ikiye bölündü!

WhatsApp’ın kullanıcılarını şaşırtan yeni değişikliği gündemde! ‘Yazıyor…’ bildirimini kaldıran uygulama, iMessage tarzı konuşma balonu animasyonu ekledi. Küçük gibi görünen bu yenilik, sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

WhatsApp'ta sessiz değişiklik: Kimse fark etmedi, kullanıcılar ikiye bölündü! - 1

Meta’nın sahibi olduğu popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların mesaj yazarken gördüğü "yazıyor..." bildirimini kaldırarak, yerine iMessage’a benzer bir konuşma balonu animasyonu ekledi. Bu değişiklik, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

WhatsApp'ta sessiz değişiklik: Kimse fark etmedi, kullanıcılar ikiye bölündü! - 2

iMESSAGE BENZERİ ÖZELLİK

Daha önce, bir kişi mesaj yazarken ekranın üst kısmında “yazıyor...” ibaresi görünüyordu. Şimdi ise bu bildirim, yazma kutusunun içinde üç noktanın yukarı aşağı zıpladığı bir animasyonla değiştirildi. Bu özellik, iPhone kullanıcılarının iMessage'dan aşina olduğu görsel bir deneyimi sunuyor.

WhatsApp'ta sessiz değişiklik: Kimse fark etmedi, kullanıcılar ikiye bölündü! - 3

KULLANICILAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Değişiklik ilk bakışta küçük gibi görünse de, birçok kullanıcı memnuniyetsizliklerini X (eski adıyla Twitter) üzerinden dile getirdi. Bir kullanıcı, “Yeni WhatsApp yazma kutusundan nefret ediyorum,” derken, bir başkası, “Bu güncelleme beni hazırlıksız yakaladı,” ifadelerini kullandı. Bazıları ise animasyonun kaygı verici olduğunu iddia etti.

WhatsApp'ta sessiz değişiklik: Kimse fark etmedi, kullanıcılar ikiye bölündü! - 4

Ancak değişiklikten memnun olan kullanıcılar da var. Bir kişi, “WhatsApp sonunda ‘yazma’ bildirimini ait olduğu yere, aşağıya getirdi,” yorumunu yaptı.

WhatsApp'ta sessiz değişiklik: Kimse fark etmedi, kullanıcılar ikiye bölündü! - 5

EKİM AYINDA TEST ETMİŞTİ

WhatsApp, bu yeni animasyonu ilk olarak Ekim ayında küçük bir kullanıcı grubu üzerinde test etti. O dönemde bir şirket sözcüsü, değişikliğin test aşamasında olduğunu belirtmişti. Ancak, son günlerde birçok kullanıcının bu yeni özelliği fark etmesi, değişikliğin geniş çapta uygulanmaya başlandığını gösteriyor.

DAHA FAZLA GÖSTER