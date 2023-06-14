Whatsapp'ta videolu mesaj dönemi (WhatsApp videolu mesaj nedir?)

VİDEO MESAJ ÖZELLİĞİNİ NASIL DENERİM?

Eğer WhatsAPP hesabınız için videolu mesaj özelliğinin kullanılabilir olup olmadığını merak ediyorsanız önce herhangi bir sohbet ekranına giriş yapmanız gerek. Hemen ardından sohbet çubuğundaki mikrofon simgesine dokunduğunuzda mikrofon eğer kameraya dönüşürse videolu mesaj özelliğini kullanabilirsiniz. Video mesajlarınızı alabilmeleri için gönderdiğiniz kullanıcının WhatsAppın son sürümünü kullanıyor olması gerektiğini unutmayın.