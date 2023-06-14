Whatsapp'ta videolu mesaj dönemi (WhatsApp videolu mesaj nedir?)

WhatsApp yeni özelliğini iOS ve Android kullanan beta kullanıcıları tarafından test ediyor. Videolu mesaj özelliğiyle beraber 60 saniyelik videolarınızı anlık olarak kaydederek diğer kullanıcılara gönderebileceksiniz. Peki WhatsApp videolu mesaj nedir? Whatsapp videolu mesajın özellikleri neler? İşte detaylar...

Whatsapp'ta videolu mesaj dönemi (WhatsApp videolu mesaj nedir?) - 1

Son olarak kanallar özelliğini duyuran WhatsApp, bir yeni güncellemeyi daha yakında tüm kullanıcılar ile buluşturmaya hazırlanıyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Whatsapp'ta videolu mesaj dönemi (WhatsApp videolu mesaj nedir?) - 2

VİDEOLU MESAJ DÖNEMİ

Wabetinfo'nun haberine göre, WhatsApp, iOS ve Android için beta güncellemelerinde videolu mesajlar adı verilen yeni bir özelliği test ediyor.

Whatsapp'ta videolu mesaj dönemi (WhatsApp videolu mesaj nedir?) - 3

60 SANİYE SINIRI VAR

Videoların 60 saniyeye kadar paylaşma olanağı getiren özellik, seçili beta kullanıcıları tarafından test ediliyor. Ayrıca haberde önümüzdeki haftalarda videolu mesaj özeliliğinin kademeli olarak daha fazla kullanıcıya erişim açılacağı belirtildi.

Whatsapp'ta videolu mesaj dönemi (WhatsApp videolu mesaj nedir?) - 4

VİDEO MESAJ ÖZELLİĞİNİ NASIL DENERİM?

Eğer WhatsAPP hesabınız için videolu mesaj özelliğinin kullanılabilir olup olmadığını merak ediyorsanız önce herhangi bir sohbet ekranına giriş yapmanız gerek. Hemen ardından sohbet çubuğundaki mikrofon simgesine dokunduğunuzda mikrofon eğer kameraya dönüşürse videolu mesaj özelliğini kullanabilirsiniz. Video mesajlarınızı alabilmeleri için gönderdiğiniz kullanıcının WhatsAppın son sürümünü kullanıyor olması gerektiğini unutmayın.

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