Whatsapp'ta videolu mesaj dönemi (WhatsApp videolu mesaj nedir?)
WhatsApp yeni özelliğini iOS ve Android kullanan beta kullanıcıları tarafından test ediyor. Videolu mesaj özelliğiyle beraber 60 saniyelik videolarınızı anlık olarak kaydederek diğer kullanıcılara gönderebileceksiniz. Peki WhatsApp videolu mesaj nedir? Whatsapp videolu mesajın özellikleri neler? İşte detaylar...
Son olarak kanallar özelliğini duyuran WhatsApp, bir yeni güncellemeyi daha yakında tüm kullanıcılar ile buluşturmaya hazırlanıyor.