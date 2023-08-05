WhatsApp'ta yabancı numaralardan gelen aramalar nasıl engellenir?
Türkiye'deki kullanıcılar, WhatsApp üzerinden Afrika ülkelerine ait numaralardan birçok arama alıyor. Peki WhatsApp'ta yabancı numaralardan gelen aramalar nasıl engellenir? İşte ayrıntılar...
ŞİKAYETLERDE ARTIŞ OLDU
Türkiye'de bulunan WhatsApp kullanıcıları her gün bilinmeyen numaralardan aramalar almaya devam ediyor.
Son dönemde WhatsApp'ta kullanıcıların bilinmeyen aramalardan dolayı bulundukları şikayet sayılarında ise yüzde 1001 artış yaşandığı kaydedilmişti.