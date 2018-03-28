WhatsApp'ta yeni dönem
WhatsApp'a QR kod ile ödeme sistemi getirildi. Peki WhatsApp'ın bu yeni güncellemesi ne işe yarayacak? İşte QR kod ödeme sistemiyle ilgili ayrıntılar...
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1
Uygulamaya gelen son özellik QR kodu ile ödeme yapma. Ancak henüz android test sunucularında bulunan bu özelliği kullanmak için öncelikle aktif etmeniz gerekiyor.
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2
Aktif etmek içinse uygulamada bulunan üç noktaya tıklamak yeterli.
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3
Ardından ödemeler seçeneğine giriş yapın ve karşınıza UPI ID ve UPI ID ve QR kod seçenekleri çıkacaktır. Bu seçeneklerden QR kod ödeme seçeneğini seçin.
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4
Sonrasında uygulama sizi kod tarama sayfasına yönlendirecektir. Daha sonra UPI ID ile doğrulaması tarafından takip edilen tutarı girin ve ödemenizi yapın.
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5Kendi QR kodunuzu ise ödemeler kısmında görebilirsiniz.