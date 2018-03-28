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WhatsApp'ta yeni dönem

WhatsApp'a QR kod ile ödeme sistemi getirildi. Peki WhatsApp'ın bu yeni güncellemesi ne işe yarayacak? İşte QR kod ödeme sistemiyle ilgili ayrıntılar...

  • 1

    Uygulamaya gelen son özellik QR kodu ile ödeme yapma. Ancak henüz android test sunucularında bulunan bu özelliği kullanmak için öncelikle aktif etmeniz gerekiyor.

  • 2

    Aktif etmek içinse uygulamada bulunan üç noktaya tıklamak yeterli.

  • 3

    Ardından ödemeler seçeneğine giriş yapın ve karşınıza UPI ID ve UPI ID ve QR kod seçenekleri çıkacaktır. Bu seçeneklerden QR kod ödeme seçeneğini seçin.

  • 4

    Sonrasında uygulama sizi kod tarama sayfasına yönlendirecektir. Daha sonra UPI ID ile doğrulaması tarafından takip edilen tutarı girin ve ödemenizi yapın.

  • 5

    Kendi QR kodunuzu ise ödemeler kısmında görebilirsiniz.
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