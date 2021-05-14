WhatsApp'ta yeni dönem 15 Mayıs'ta başlıyor: Kullanıcıları neler bekliyor?

WhatsApp'ta tartışmalara neden olan gizlilik sözleşmesi için yapılan uzatma 15 Mayıs tarihinde sona eriyor. Şirketten yapılan ilk açıklamada bu tarihten sorna yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlerin hesaplarının önce askıya alınacağı ardından silineceği yönündeydi. Ancak kullanıcıların geri adım atmadığını gören WhatsApp'ın kendisi 15 Mayıs kararında bazı değişikliklere gitti. İşte şirketten yapılan açıklamalar...

ntv.com.tr 14.05.2021 - 14:00

WhatsApp'ta yeni dönem 15 Mayıs'ta başlıyor: Kullanıcıları neler bekliyor? - 1

Facebook tarafından satın alınan WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi için yaptığı uzatmada sona geliniyor. 

WhatsApp, 2021 başında gelen tepkiler üzerine eni gizlilik sözleşmesinin onaylanma tarihini 15 Mayıs'a erteleme kararı almıştı. 

WhatsApp'ta yeni dönem 15 Mayıs'ta başlıyor: Kullanıcıları neler bekliyor? - 2

WhatsApp, işletme hesaplarına daha fazla veri sağlayabilmek için gizlilik sözleşmesinde değişikliğe gitmişti. 

Kişisel mesajlaşmalarda uçtan uca şifreler korunsa da işletme hesaplarıyla yapılan mesajlaşmalar şirket tarafından işlenecek. 

WhatsApp'ta yeni dönem 15 Mayıs'ta başlıyor: Kullanıcıları neler bekliyor? - 3
WhatsApp bazı ülkeler hariç dünya genelinde bu yeni sözleşmenin onaylanmasını zorunlu tutmuştu. Türkiye de onay zorunluluğunun bulunduğu ülkelerden biriydi.
WhatsApp'ta yeni dönem 15 Mayıs'ta başlıyor: Kullanıcıları neler bekliyor? - 4

KULLANICILAR SÖZLEŞMEYİ ONAYLAMAZSA NE OLACAK?

WhatsApp daha önce yaptığı açıklamada  veri ilkelerini onaylamayan kullanıcılar 15 Mayıs'tan sonra uygulamaya giremeyeceğini söylemişti. 

WhatsApp'ta yeni dönem 15 Mayıs'ta başlıyor: Kullanıcıları neler bekliyor? - 5
Ancak şirket bu kararından geri adım attı. Artık 15 Mayıs'a kadar sözleşmeyi onaylamayanların hesabı askıya alınmayacak ve dolayısıyla 120 gün sonra silinmeyecek.
WhatsApp'ta yeni dönem 15 Mayıs'ta başlıyor: Kullanıcıları neler bekliyor? - 6

İŞTE ŞİRKETİN AÇIKLAMASI

15 Mayıs'tan sonra hiç kimsenin hesabı silinmeyecek ya da fonksiyonları kaybolmacak. Bir süre daha sürekli olarak sözleşme hatırlatması yapacağız. 

Sözleşme uyarısı bir süre sonra kalıcı hale gelecek ve halen onaylamamış kullanıcıların hesaplarında işlevsellik azaltılacak. 

WhatsApp'ta yeni dönem 15 Mayıs'ta başlıyor: Kullanıcıları neler bekliyor? - 7

Sohbet listenize erişemeyeceksiniz. Ancak size yapılan telefon ve video aramalarını yanıtlayabileceksiniz. Eğer WhatsApp bildirimleriniz açıksa size gelen mesajlara yanıt verebileceksiniz ya da kaçırdığınız aramaları siz başlatabileceksiniz. 

Sınırlı kullanım birkaç hafta sürecek eğer halen kabul etmediyseniz WhatsApp'ı kullanamayacaksınız. 

WhatsApp'ta yeni dönem 15 Mayıs'ta başlıyor: Kullanıcıları neler bekliyor? - 8

Facebook’un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu WhatsApp, gelen tepkiler sonrası 15 Ocak’ta söz konusu yeni şartları 8 Şubat’tan 15 Mayıs’a ötelediğini duyurmuştu.

Facebook, WhatsApp'ı 2014'te 19 milyar dolara satın almış fakat uygulama üzerinden gelir elde etmekte zorlanmıştı.

WhatsApp'ta yeni dönem 15 Mayıs'ta başlıyor: Kullanıcıları neler bekliyor? - 9

WHATSAPP SÖZLEŞMESİ MADDELERİ

- Altyapının ve dağıtım sistemlerinin iyileştirilmesine yardımcı olmak,

- Hizmetlerimizin veya onların hizmetlerinin nasıl kullanıldığını anlamak,

- Facebook Şirketi Ürünleri genelinde emniyeti, güvenliği ve bütünlüğü artırmak; örneğin sistemleri güvence altına almak ve spam, tehditler, kötüye kullanım veya ihlal faaliyetleriyle mücadele etmek,
WhatsApp'ta yeni dönem 15 Mayıs'ta başlıyor: Kullanıcıları neler bekliyor? - 10
- Onların hizmetlerini ve sizin bunları kullanma deneyiminizi iyileştirmek, örneğin sizin için önerilerde bulunmak (ör. arkadaşlar, grup bağlantıları veya ilginç içeriklerle ilgili öneriler),özellikleri ve içeriği kişiselleştirmek, satın alımları ve işlemleri tamamlamanıza yardımcı olmak ve Facebook Şirketi Ürünleri genelinde ilgili teklifler ve reklamlar göstermek,

- WhatsApp deneyimlerinizi diğer Facebook Şirketi Ürünleri ile birleştirmenizi sağlayan entegrasyonlar sağlamak. Örneğin, WhatsApp'ta satın aldıklarınız için ödeme yapmak üzere Facebook Pay hesabınızı bağlamanıza imkan vermek veya WhatsApp hesabınızı bağlayarak arkadaşlarınızla Portal gibi diğer Facebook Şirketi Ürünleri üzerinden sohbet etmenize olanak sağlamak.
WhatsApp'ta yeni dönem 15 Mayıs'ta başlıyor: Kullanıcıları neler bekliyor? - 11

WHATSAPP, KULLANICILARIN HANGİ VERİLERİNİ TOPLAYABİLİYOR?  

Hesap Bilgileri

Mesajlar

Bağlantılar

Durum Bilgisi

İşlem ve Ödeme Verileri

Müşteri Desteği ve Diğer İletişimler

Kullanım ve Kayıt Bilgileri

Cihaz ve Bağlantı Bilgileri

Konum Bilgileri
WhatsApp'ta yeni dönem 15 Mayıs'ta başlıyor: Kullanıcıları neler bekliyor? - 12
Çerezler

Başkalarının Sizin Hakkınızda Sağladığı Bilgiler (Üçüncü taraftan sağlanır.)

Kullanıcı Şikayetleri (Üçüncü taraftan sağlanır.)

WhatsApp’taki İşletmeler (Üçüncü taraftan sağlanır.)

Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları (Üçüncü taraftan sağlanır.)

Üçüncü Taraf Hizmetleri (Üçüncü taraftan sağlanır.)

TOPLANAN VERİLER NASIL KULLANILIYOR?

Yan Hizmetler

Emniyet, Güvenlik ve Bütünlük

Facebook Şirketleri Hakkındaki İletişimler

Kurumsal Etkileşimler

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER