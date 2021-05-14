WhatsApp'ta yeni dönem 15 Mayıs'ta başlıyor: Kullanıcıları neler bekliyor?

ntv.com.tr 14.05.2021 - 14:00
Facebook tarafından satın alınan WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi için yaptığı uzatmada sona geliniyor.
WhatsApp, 2021 başında gelen tepkiler üzerine eni gizlilik sözleşmesinin onaylanma tarihini 15 Mayıs'a erteleme kararı almıştı.
WhatsApp, işletme hesaplarına daha fazla veri sağlayabilmek için gizlilik sözleşmesinde değişikliğe gitmişti.
Kişisel mesajlaşmalarda uçtan uca şifreler korunsa da işletme hesaplarıyla yapılan mesajlaşmalar şirket tarafından işlenecek.
WhatsApp daha önce yaptığı açıklamada veri ilkelerini onaylamayan kullanıcılar 15 Mayıs'tan sonra uygulamaya giremeyeceğini söylemişti.
15 Mayıs'tan sonra hiç kimsenin hesabı silinmeyecek ya da fonksiyonları kaybolmacak. Bir süre daha sürekli olarak sözleşme hatırlatması yapacağız.
Sözleşme uyarısı bir süre sonra kalıcı hale gelecek ve halen onaylamamış kullanıcıların hesaplarında işlevsellik azaltılacak.
Sohbet listenize erişemeyeceksiniz. Ancak size yapılan telefon ve video aramalarını yanıtlayabileceksiniz. Eğer WhatsApp bildirimleriniz açıksa size gelen mesajlara yanıt verebileceksiniz ya da kaçırdığınız aramaları siz başlatabileceksiniz.
Sınırlı kullanım birkaç hafta sürecek eğer halen kabul etmediyseniz WhatsApp'ı kullanamayacaksınız.
Facebook’un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu WhatsApp, gelen tepkiler sonrası 15 Ocak’ta söz konusu yeni şartları 8 Şubat’tan 15 Mayıs’a ötelediğini duyurmuştu.
Facebook, WhatsApp'ı 2014'te 19 milyar dolara satın almış fakat uygulama üzerinden gelir elde etmekte zorlanmıştı.