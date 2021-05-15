WhatsApp'ta yeni dönem bu açıklamayla başladı: Kullanıcıları neler bekliyor?

İŞTE ŞİRKETİN AÇIKLAMASI

15 Mayıs'tan sonra hiç kimsenin hesabı silinmeyecek ya da fonksiyonları kaybolmacak. Bir süre daha sürekli olarak sözleşme hatırlatması yapacağız.

Sözleşme uyarısı bir süre sonra kalıcı hale gelecek ve halen onaylamamış kullanıcıların hesaplarında işlevsellik azaltılacak.