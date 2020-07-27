WhatsApp'ta yeni dönem (Ekran görüntüleri sızdı)

Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan WhatsApp'a aynı hesabı birden fazla cihazda kullanma özelliği geliyor.

ntv.com.tr 27.07.2020 - 07:50

WhatsApp'ta yeni dönem (Ekran görüntüleri sızdı) - 1

Dijital dünyanı en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması konumunda olan WhatsApp bir kez daha platforma entegre etmeye hazırlandığı yeni özelliği ile gündemde.  

WhatsApp'ta yeni dönem (Ekran görüntüleri sızdı) - 2

Özellikle corona virüs salgını sonrası pek çok iletişim odaklı uygulama gibi kullanım oranı artan WhatsApp'ın platforma entegre edeceği özellik beta sürümünde bulunan bilgiler ile netlik kazandı. 

WhatsApp'ta yeni dönem (Ekran görüntüleri sızdı) - 3

WABetaInfo’ya göre Facebook, tek bir WhatsApp hesabını birden fazla hesaba bağlama desteğini getirmeyi planlıyor. 

WhatsApp'ta yeni dönem (Ekran görüntüleri sızdı) - 4

Aynı habere göre, 4 cihaza kadar desteklenecek bu yeni özelliğin SMS’le gelen bir doğrulama koduyla gerçekleştirilecek. 

WhatsApp'ta yeni dönem (Ekran görüntüleri sızdı) - 5

Haberde WhatsApp'ın söz konusu özelliği test ettiğini gözler önüne seren beta çalışmalarına ait görüntülere de yer verildi. 

WhatsApp'ta yeni dönem (Ekran görüntüleri sızdı) - 6

Söz konusu özelliğin aktif hale getirilmesinin ardından adından da anlaşılacağı üzere  WhatsApp farklı cihazlardan aynı anda kullanılabilecek. 

WhatsApp'ta yeni dönem (Ekran görüntüleri sızdı) - 7
Uzun süredir en büyük rakibi Telegram'da yer alan özelliğin WhatsApp'a ne zaman entegre edileceğine dair bir açıklama ise bulunmuyor.

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