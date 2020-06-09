WhatsApp'taki "hata" telefon numaralarını deşifre etti

WhatsApp'ın ‘tıkla sohbet et’ isimli özelliğini kullanan kişilerin telefon numaralarının, Google arama sonuçlarında çıktığı belirlendi. WhatsApp konu ile ilgili açıklama yaptı.

ntv.com.tr 09.06.2020 - 11:50

WhatsApp'taki "hata" telefon numaralarını deşifre etti - 1

Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni bir gizlilik sorunuyla gündemde.

WhatsApp'taki "hata" telefon numaralarını deşifre etti - 2

TechRadar’da yer alan habere göre, WhatsApp'ın ‘tıkla sohbet et’ isimli özelliğini kullanan kişilerin telefon numaraları, Google arama sonuçlarında çıkıyor.

WhatsApp'taki "hata" telefon numaralarını deşifre etti - 3

Aynı habere göre, söz konusu özelliği kullanan yaklaşık 300 bin kişinin telefon numarası, Google arama sonuçlarında herkese açık bir şekilde listeleniyor.

WhatsApp'taki "hata" telefon numaralarını deşifre etti - 4

Google dizininde herkes tarafından görüntülenebilen numaraların üzerine tıklandığı zaman kişilerin WhatsApp profil resmini görüntüleyebilmek de mümkün.

WhatsApp'taki "hata" telefon numaralarını deşifre etti - 5

Söz konusu hatayı 23 Mayıs'ta Facebook’a bildiren Güvenlik araştırmacısı Athul Jayaram şirketin kendisine gönderdiği cevabı kamuoyu ile paylaştı.

WhatsApp'taki "hata" telefon numaralarını deşifre etti - 6

Cevap mesajında telefon numaralarının Google indeksinde gözükmesinin herhangi bir sorun ya da güvenlik açığından kaynaklanmadığı bilgisinin altı çizildi.

WhatsApp'taki "hata" telefon numaralarını deşifre etti - 7
WhatsApp bu durumun bir hatadan ziyade kullanıcıların tercihi olduğunu belirtti ve söz konusu durumun gizlilik ayarlarını herkese açık yapmayı tercih eden kullanıcıları kapsadığını belirtti.
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