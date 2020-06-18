WhatsApp'taki özellik Zoom'a geliyor

Son birkaç ay içerisinde kullanıcı sayısını 10 milyondan 300 milyona kadar çıkaran Zoom platforma yeni bir güvenlik önlemi getiriyor.

ntv.com.tr 18.06.2020 - 08:50

WhatsApp'taki özellik Zoom'a geliyor - 1

Dünya genelinde milyonlarca kişiye bulaşan corona virüs (COVID-19) salgını çalışma alışkanlıklarımızı da radikal bir biçimde değiştirdi. Salgın nedeniyle dünyanın dört bir yanında on milyonlarca kişi evden çalışmaya devam ediyor. 

WhatsApp'taki özellik Zoom'a geliyor - 2

İnsanların evden çalışmaya başlaması ile birlikte ise online toplantılar yapabileceğiniz uygulamalar kısa süre içinde hatırı sayılır bir popülariteye ulaşmış durumda.   

WhatsApp'taki özellik Zoom'a geliyor - 3

O uygulamalardan en dikkat çekenlerden birisi de Zoom. 9 yıl önce kurulan ve aralık 2019’da 10 milyon kullanıcıya hizmet veren uygulama kısa sürede 300 milyon kullanıcı rakamına ulaşmış durumda.    

WhatsApp'taki özellik Zoom'a geliyor - 4

Ancak Zoom bir süredir güvenlik endişeleri haberleri ile de gündemdeydi. Şirket platformda yeni önlemler alınacağı bilgisini paylaştı. 

WhatsApp'taki özellik Zoom'a geliyor - 5

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Zoom tüm kullanıcılara uçtan uca şifreleme sağlayacak. Söz konusu özellik geçtiğimiz yıllarda WhatsApp mesajlaşmaları için gelmişti. 

WhatsApp'taki özellik Zoom'a geliyor - 6

Şirket, geçtiğimiz günlerde söz konusu özelliğin sadece ücretli üyeliği olan kişilere geleceğini duyurmuş ve ücretsiz kullanıcılara bu özelliği vermemesinden dolayı uzunca bir süre eleştirilerin hedefinde olmuştu. 

WhatsApp'taki özellik Zoom'a geliyor - 7

UÇTAN UCA ŞİFRELEME NEDİR? 

Uçtan uca şifreleme iki kişinin mesajlaşmalarının sadece bu iki kişinin görmesine izin veren güvenli iletişim biçimine verilen isimdir.  

 

WhatsApp'taki özellik Zoom'a geliyor - 8
Bu özelliği kullanan kişilerin mesajları, devlet kurumları, hacker'lar veya telekom şirketleri tarafından görülemeyecek.

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