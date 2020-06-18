WhatsApp'taki özellik Zoom'a geliyor

ntv.com.tr 18.06.2020 - 08:50
Dünya genelinde milyonlarca kişiye bulaşan corona virüs (COVID-19) salgını çalışma alışkanlıklarımızı da radikal bir biçimde değiştirdi. Salgın nedeniyle dünyanın dört bir yanında on milyonlarca kişi evden çalışmaya devam ediyor.
İnsanların evden çalışmaya başlaması ile birlikte ise online toplantılar yapabileceğiniz uygulamalar kısa süre içinde hatırı sayılır bir popülariteye ulaşmış durumda.
O uygulamalardan en dikkat çekenlerden birisi de Zoom. 9 yıl önce kurulan ve aralık 2019’da 10 milyon kullanıcıya hizmet veren uygulama kısa sürede 300 milyon kullanıcı rakamına ulaşmış durumda.
Ancak Zoom bir süredir güvenlik endişeleri haberleri ile de gündemdeydi. Şirket platformda yeni önlemler alınacağı bilgisini paylaştı.
İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Zoom tüm kullanıcılara uçtan uca şifreleme sağlayacak. Söz konusu özellik geçtiğimiz yıllarda WhatsApp mesajlaşmaları için gelmişti.
Şirket, geçtiğimiz günlerde söz konusu özelliğin sadece ücretli üyeliği olan kişilere geleceğini duyurmuş ve ücretsiz kullanıcılara bu özelliği vermemesinden dolayı uzunca bir süre eleştirilerin hedefinde olmuştu.
Uçtan uca şifreleme iki kişinin mesajlaşmalarının sadece bu iki kişinin görmesine izin veren güvenli iletişim biçimine verilen isimdir.