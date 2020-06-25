WhatsApp'taki 'para transferi' dönemi sadece 1 hafta sürdü!

Brezilya’da bir hafta önce başlatılan WhatsApp üzerinden ödeme sistemi Brezilya Merkez Bankası kararıyla askıya alındı.

25.06.2020 - 08:49

WhatsApp'taki 'para transferi' dönemi sadece 1 hafta sürdü! - 1

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması   WhatsApp bir süredir üzerinde çalıştığı özelliğini geçtiğimiz hafta hayata geçirmişti. 

WhatsApp'taki 'para transferi' dönemi sadece 1 hafta sürdü! - 2

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg  Facebook hesabı üstünden Brezilya'da yaşayan kişilerin WhatsApp'tan para gönderip alabileceğini duyurmuştu. 

WhatsApp'taki 'para transferi' dönemi sadece 1 hafta sürdü! - 3

Ancak İngiliz Daily Mail gazetesinde er alan habere göre, Brezilya’da bir hafta önce başlatılan WhatsApp üzerinden ödeme sistemi Brezilya Merkez Bankası kararına takıldı. 

WhatsApp'taki 'para transferi' dönemi sadece 1 hafta sürdü! - 4

120 milyondan fazla kullanıcısıyla WhatsApp'ın  en büyük ikinci pazarı olan Brezilya'da merkez bankası WhatsApp üzerinden ödeme özelliğini askıya aldı. 

WhatsApp'taki 'para transferi' dönemi sadece 1 hafta sürdü! - 5

Başka bir deyişle WhatsApp'ın Brezilya'daki kullanıcılarına sunduğu para transferi özelliğinin ömrü sadece 1 hafta oldu. 

WhatsApp'taki 'para transferi' dönemi sadece 1 hafta sürdü! - 6

Brezilya Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada söz konusu kararın, hızlı, güvenli, şeffaf, açık ve ucuz ödeme sistemleri piyasasında rekabeti koruma amacıyla alındığı belirtildi. 

WhatsApp'taki 'para transferi' dönemi sadece 1 hafta sürdü! - 7
Söz konusu karar kapsamında Mastercard ve Visa’dan WhatsApp üzerinden ödeme ve para transferi işlemlerini durdurmalarını istedi.
WhatsApp'taki 'para transferi' dönemi sadece 1 hafta sürdü! - 8
Ülke basınında yer alan haberlere göre,  2 şirket, bu talebe uymazsa ceza alabilir.

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER