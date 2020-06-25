WhatsApp'taki 'para transferi' dönemi sadece 1 hafta sürdü!

25.06.2020 - 08:49
Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg Facebook hesabı üstünden Brezilya'da yaşayan kişilerin WhatsApp'tan para gönderip alabileceğini duyurmuştu.
Ancak İngiliz Daily Mail gazetesinde er alan habere göre, Brezilya’da bir hafta önce başlatılan WhatsApp üzerinden ödeme sistemi Brezilya Merkez Bankası kararına takıldı.
120 milyondan fazla kullanıcısıyla WhatsApp'ın en büyük ikinci pazarı olan Brezilya'da merkez bankası WhatsApp üzerinden ödeme özelliğini askıya aldı.
Başka bir deyişle WhatsApp'ın Brezilya'daki kullanıcılarına sunduğu para transferi özelliğinin ömrü sadece 1 hafta oldu.
Brezilya Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada söz konusu kararın, hızlı, güvenli, şeffaf, açık ve ucuz ödeme sistemleri piyasasında rekabeti koruma amacıyla alındığı belirtildi.