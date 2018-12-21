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WhatsApp'ta 'kripto para' dönemi

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın kendi kripto parasını geliştirdiği öne sürüldü.

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    Sosyal medya devi Facebook, mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcıları için yeni bir kripto para birimi tasarlıyor.

    Söz konusu iddianın sahibi Bloomberg 

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    Bloomberg’in aktardığına göre, kripto para uygulama içinde yapılan para transferleri için kullanılacak. 

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    Aynı habere göre, uygulama öncelikle Hindistan içerisindeki para havalesi piyasasına odaklanacak. 

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    Bloomberg’in konuyla ilgili bilgi sahibi olan kişilerden edindiği bilgiye göre, para birimi, ‘sabit koin’ (ABD dolarına sabitlenmiş döviz kuru değerindeki dijital para birimi) olarak geliştirilecek. 

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    WhatsApp'ın Hindistan'ı seçmesinin altında yatan ana motivasyon kuşkusuz bu ülkedeki kullanıcı sayısı. 

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    Zira WhatsApp'ın Hindistan’da 200 milyondan fazla kullanıcısı bulunuyor. Ülke havale ile para göndermede de liderliğini koruyor. 

    Dünya Bankası’na göre 2017 yılında Hindistan’a 69 milyar dolar para transfer edildi. 

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    Dünya genelinde 2.5 milyar kullanıcısı bulunan Facebook’un 40 milyar doların üzerinde yıllık geliri bulunuyor. 

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    Facebook sabit koin projesiyle böyle bir para birimini hayata geçiren ilk büyük şirket olacak. 

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