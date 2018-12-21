WhatsApp'ta 'kripto para' dönemi
Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın kendi kripto parasını geliştirdiği öne sürüldü.
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Sosyal medya devi Facebook, mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcıları için yeni bir kripto para birimi tasarlıyor.
Söz konusu iddianın sahibi Bloomberg
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Bloomberg’in aktardığına göre, kripto para uygulama içinde yapılan para transferleri için kullanılacak.
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Aynı habere göre, uygulama öncelikle Hindistan içerisindeki para havalesi piyasasına odaklanacak.
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Bloomberg’in konuyla ilgili bilgi sahibi olan kişilerden edindiği bilgiye göre, para birimi, ‘sabit koin’ (ABD dolarına sabitlenmiş döviz kuru değerindeki dijital para birimi) olarak geliştirilecek.
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WhatsApp'ın Hindistan'ı seçmesinin altında yatan ana motivasyon kuşkusuz bu ülkedeki kullanıcı sayısı.
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Zira WhatsApp'ın Hindistan’da 200 milyondan fazla kullanıcısı bulunuyor. Ülke havale ile para göndermede de liderliğini koruyor.
Dünya Bankası’na göre 2017 yılında Hindistan’a 69 milyar dolar para transfer edildi.
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Dünya genelinde 2.5 milyar kullanıcısı bulunan Facebook’un 40 milyar doların üzerinde yıllık geliri bulunuyor.
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Facebook sabit koin projesiyle böyle bir para birimini hayata geçiren ilk büyük şirket olacak.