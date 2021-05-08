WhatsApp'tan 15 Mayıs kararı: Gizlilik sözleşmesinde yine geri adım attı

ntv.com.tr 08.05.2021 - 11:26
Facebook tarafından satın alınan WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi için yaptığı uzatmada sona geliniyor.
WhatsApp, 2021 başında gelen tepkiler üzerine eni gizlilik sözleşmesinin onaylanma tarihini 15 Mayıs'a erteleme kararı almıştı.
WhatsApp, işletme hesaplarına daha fazla veri sağlayabilmek için gizlilik sözleşmesinde değişikliğe gitmişti.
Kişisel mesajlaşmalarda uçtan uca şifreler korunsa da işletme hesaplarıyla yapılan mesajlaşmalar şirket tarafından işlenecek.
Peki kullanıcılar bu sözleşmeyi onaylamazsa neler olacak?
WhatsApp daha önce yaptığı açıklamada veri ilkelerini onaylamayan kullanıcılar 15 Mayıs'tan sonra uygulamaya giremeyeceğini söylemişti.
İŞTE ŞİRKETİN AÇIKLAMASI
15 Mayıs'tan sonra hiç kimsenin hesabı silinmeyecek yada fonksiyonları kaybolmacak. Bir süre daha sürekli olarak sözleşme hatırlatması yapacağız.
Sözleşme uyarısı bir süre sonra kalıcı hale gelecek ve halen onaylamamış kullanıcıların hesaplarınde işlevsellik azaltılacak.
Sohbet listenize erişemeyeceksiniz. Ancak size yapılan telefon ve video aramalarını yanıtlayabileceksiniz. Eğer WhatsApp bildirimleriniz açıksa size gelen mesajlara yanıt verebileceksiniz ya da kaçırdığınız aramaları siz başlatabileceksiniz.
Sınırlı kullanım birkaç hafta sürecek eğer halen kabul etmediyseniz WhatsApp'ı kullanamayacaksınız.
Facebook’un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu WhatsApp, gelen tepkiler sonrası 15 Ocak’ta söz konusu yeni şartları 8 Şubat’tan 15 Mayıs’a ötelediğini duyurmuştu.
Facebook, WhatsApp'ı 2014'te 19 milyar dolara satın almış fakat uygulama üzerinden gelir elde etmekte zorlanmıştı.