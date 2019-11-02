WhatsApp'tan Android'e yeni güncelleme

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp bir kez daha platforma yaptığı güncelleme ile gündemde.

WhatsApp, bir süredir beta olarak test ettiği parmak izi işlevini tüm Android kullanıcılarına açmaya başladı. iPhone'dan yaklaşık 8 ay sonra Android'e gelen işlev, biyometrik güvenlik işlevlerini Android kullanıcılarına sunuyor.