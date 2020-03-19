WhatsApp'tan corona virüs adımı



Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma uygulaması kullanıcılarının corona virüs (COVID-19) hakkında bilgiye ulaşmalarına imkan sağlayan sayfasını yayına aldı.

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ntv.com.tr 19.03.2020 - 12:48

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan bugün 100'ün üzerinde ülkede görülen corona virüs salgını nedeniyle WhatsApp yeni bir adım attı.

TechCrunch'ta yer alan habere göre, Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp kullanıcılarının corona virüs (COVID-19) hakkında bilgiye ulaşmalarına imkan sağlayan sayfasını yayına aldı.

WhatsApp'tan konu ile ilgili yapılan açıklamada bu sayfada yer alan bilgilerin Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF ve UNDP'den edinildiği bilgisinin altı çizildi.

Dün WhatsApp'ı bünyesinde bulunduran Facebook, corona virüs salgını ile ilgili sahte ve yanıltıcı paylaşımlar ile mücadele etmek için yeni bir güncelleme yapacağını duyurmuştu.

Bu konuda mesai harcayan tek şirket Facebook değil. Geçtiğimiz günlerde ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft, vaka ve ölüm sayılarını gösteren interaktif bir bölüm ile beraber virüs ile ilgili haberlerin de yer aldığı corona virüsü odaklı bir internet sitesi oluşturmuştu.

Benzer bir proje üzerinde çalışan Google'ın da önümüzdeki günlerde kendi corona virüs bilgi platformunu kullanıma sunması bekleniyor.

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