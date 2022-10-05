WhatsApp’tan devrim niteliğinde karar! Fotoğraf ve video kaydına engel

Ancak bu özelliğin WhatsApp Web’te üçüncü bir kayıt uygulamalarıyla önüne geçilebileceği düşünülüyor. Ayrıca ekran görüntüsü veya video kaydı alınması halinde bile karşı tarafa bildirim gitmediği bilinen bir durum.

WhatsApp Beta’ya aktarılan bu güncellemenin ise ne zaman kalıcı sürüme geçileceği ise belirsizliğini koruyor.