WhatsApp'tan dikkat çeken özellik! Artık telefona gerek kalmayacak

Dünyanın en büyük mesajlaşma platformu WhatsApp, yaptığı birçok güncellemeyle kullanıcılarını elinde tutmaya devam ederken, getireceği yeni özellikle dikkatleri üzerine çekti. WhatsApp'ın getireceği bu özellik sonrasında artık telefon kullanmaya gerek kalmayacak.

WhatsApp'tan dikkat çeken özellik! Artık telefona gerek kalmayacak - 1

2 milyar aktif kullanıcıyla dünyanın en büyük mesajlaşma ağına sahip olan WhatsApp, son dönemlerde Telegram gibi mesajlaşma uygulamaları nedeniyle kullanıcı kaybetmeye başladı.

WhatsApp'tan dikkat çeken özellik! Artık telefona gerek kalmayacak - 2

Son olarak mesaj düzenleme, mesajları tarihe göre arama ve çevrimiçi durum bilgisi gizleme gibi çok ses getiren ve beğenilen güncellemeler ortaya çıkmıştı.

WhatsApp'tan dikkat çeken özellik! Artık telefona gerek kalmayacak - 3

WhatsApp, uygulamasında yaptığı güncellemeler ve yeniliklerle ses getirecek bir düzenlemeye hazırlanıyor.

WhatsApp'tan dikkat çeken özellik! Artık telefona gerek kalmayacak - 4

WHATSAPP TABLETTEN KULLANILABİLECEK

WhatsApp Beta v2.22.21.5 ile v2.22.21.6 beta sürümlerinde yeni bir özellik keşfedildi. WhatsApp uygulaması yıllardır tabletlerde kullanılamıyordu. Wabetainfo sitesinin haberine göre, artık yeni güncelleme sayesinde sim kart takmadan WhatsApp'ı kullanmak mümkün olacak.

WhatsApp'tan dikkat çeken özellik! Artık telefona gerek kalmayacak - 5

Arkadaş modu olarak da tanımlanan yeni özellik, Android tablette ikincil bir WhatsApp hesabını kullanmaya olanak tanıyacak.

WhatsApp'tan dikkat çeken özellik! Artık telefona gerek kalmayacak - 6

Bu işlemleri yaptıktan sonra uygulamayı hem telefon, hem de tablet ile toplam dört cihaza kadar kullanabilmek mümkün olacak. Ancak telefon ve tablet arasında mesajları senkronize etmek için aktif bir internet bağlantısına sahip olmanız gerekiyor.

WhatsApp'tan dikkat çeken özellik! Artık telefona gerek kalmayacak - 7

WhatsApp'ı tablette kullanmak ise oldukça basit. Yeni gelecek güncelleme ile yapılması gereken tek şey Android tablete yüklediğiniz WhatsApp uygulamasından, "Ayarlar"a gidip, "Bağlı Cihazlar"a dokunup ardından QR kodunu taramak.

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