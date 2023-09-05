WhatsApp'tan filtreleme özelliği: Popüler kanallar daha kolay bulunabilecek

POPÜLER KANALLAR DAHA KOLAY GÖRÜLECEK

Kanallar için gelişmiş arama filtreleri sunarak, kullanıcılar artık kendilerini daha iyi ilgilendiren kanalları kolayca keşfedebilir ve bunlara erişebilir, böylece kullanıcıların belirli bilgilere sahip olma ihtiyacını ortadan kaldırır.

Kanalları ülkeye ve etkinlik düzeyine (en aktif, popüler ve en yeni) göre filtreleme özelliği, kullanıcıların kanal tarama deneyimlerini kişiselleştirmelerine olanak tanıdığı için bir başka önemli avantajdır.

Bu, ilgi alanları ve konumlarıyla en alakalı kanallardan haberler almalarını sağlar.