WhatsApp'tan filtreleme özelliği: Popüler kanallar daha kolay bulunabilecek

WhatsApp, geçtiğimiz aylarda duyurduğu Kanallar özelliğini geliştirmeye devam ediyor. Filtreleme özelliği sayesinde artık kullanıcılar ilgili oldukları kanalları çok daha rahat bulabilecek. Henüz sadece 9 ülkede kullanıma açık olan bu özelliğin yakın zamanda herkes tarafından kullanılabilir olması bekleniyor.

WhatsApp'tan filtreleme özelliği: Popüler kanallar daha kolay bulunabilecek - 1

YENİ FİLTRELEME

WhatsApp, kanallar ekranında kullanıcılara gelişmiş bir arama deneyimi sunan yeni bir özellik getirdi. Özellikle, kullanıcılar artık yalnızca kendi ülkelerinden olanları görüntülemek için kanalları filtreleyebiliyor.

Buna ek olarak, kullanıcılar yalnızca en aktif, popüler ve en yeni kanalları göstererek sonuçları daha da filtreleyebilirler.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

WhatsApp'tan filtreleme özelliği: Popüler kanallar daha kolay bulunabilecek - 2

POPÜLER KANALLAR DAHA KOLAY GÖRÜLECEK

Kanallar için gelişmiş arama filtreleri sunarak, kullanıcılar artık kendilerini daha iyi ilgilendiren kanalları kolayca keşfedebilir ve bunlara erişebilir, böylece kullanıcıların belirli bilgilere sahip olma ihtiyacını ortadan kaldırır.

Kanalları ülkeye ve etkinlik düzeyine (en aktif, popüler ve en yeni) göre filtreleme özelliği, kullanıcıların kanal tarama deneyimlerini kişiselleştirmelerine olanak tanıdığı için bir başka önemli avantajdır.

Bu, ilgi alanları ve konumlarıyla en alakalı kanallardan haberler almalarını sağlar.

WhatsApp'tan filtreleme özelliği: Popüler kanallar daha kolay bulunabilecek - 3

HENÜZ 9 ÜLKEDE KULLANIMDA

WhatsApp kanallar özelliği henüz yalnızca 9 ülkede kullanılabiliyor. (Şili, Kolombiya, Mısır, Kenya, Malezya, Fas, Peru, Singapur ve Ukrayna)

Ne yazık ki, diğer ülkelerde daha geniş çapta yayınlanması için belirli bir tarih yok. Ancak, Mark Zuckerberg yakın zamanda WhatsApp'ın yılın geri kalanında daha fazla ülkeye kanalları tanıtacağını belirtti.

WhatsApp'tan filtreleme özelliği: Popüler kanallar daha kolay bulunabilecek - 4

Bu da yeni kullanıcıların çok yakında kanalları deneyebilecekleri anlamına geliyor. Her zaman olduğu gibi, sizlerle paylaşacak yeni bilgilerimiz olduğunda başka bir makalede daha fazlasını anlatacağız.

Gelişmiş arama filtreleri özelliği, App Store'dan iOS için WhatsApp'ın ve Play Store'dan Android için WhatsApp'ın en son güncellemesini yükleyen bazı kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor ve önümüzdeki günlerde daha fazla kullanıcıya sunulacak.

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