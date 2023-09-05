WhatsApp'tan filtreleme özelliği: Popüler kanallar daha kolay bulunabilecek
WhatsApp, geçtiğimiz aylarda duyurduğu Kanallar özelliğini geliştirmeye devam ediyor. Filtreleme özelliği sayesinde artık kullanıcılar ilgili oldukları kanalları çok daha rahat bulabilecek. Henüz sadece 9 ülkede kullanıma açık olan bu özelliğin yakın zamanda herkes tarafından kullanılabilir olması bekleniyor.
YENİ FİLTRELEME
WhatsApp, kanallar ekranında kullanıcılara gelişmiş bir arama deneyimi sunan yeni bir özellik getirdi. Özellikle, kullanıcılar artık yalnızca kendi ülkelerinden olanları görüntülemek için kanalları filtreleyebiliyor.
Buna ek olarak, kullanıcılar yalnızca en aktif, popüler ve en yeni kanalları göstererek sonuçları daha da filtreleyebilirler.