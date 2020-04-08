WhatsApp’tan görüntülü görüşme güncellemesi

WhatsApp, resmi Twitter hesabından yaptığı duyuruda “WhatsApp’taki 4 ya da daha az kişiden oluşan gruplar için grup çağrılarını hiç olmadığı kadar kolay hale getirdik. Grup sohbetinizdeki herkesle sohbete başlamak için gruplarınızdaki görüntülü ya da sesli çağrı ikonuna tıklayın” ifadelerine yer verdi.