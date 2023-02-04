WhatsApp'ta yeni özellikler: Mesaj sabitleme, Avatar

Anlık haberleşme platformu WhatsApp, geliştirdiği yenilikleri kullanıcılarıyla paylaşacak.
Uygulama artık kullanıcılarına, 'mesaj sabitleme' 'benden sil' komutunu geri alma ve 'avatar kullanma' özelliklerini de sunacak.
Artık kişiselleştirilmiş avatarlarınızla sohbet edebilir ve bunu profil fotoğrafınız olarak ayarlayabilirsiniz.
Avatarınız oluşturmak için Ayarlar'dan Avatar'ı seçin.
Son gelen güncellemeyle birlikte, 'Benden sil' komutunu ilk birkaç saniye içinde geri alınabileceği de belirtildi.
WABetaInfo'un aktardığı bilgilere göre hem sizin hem de karşı tarafın görebileceği mesaj sabitleme özellikliği pek yakında kullanıma sunulacak.