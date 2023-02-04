WhatsApp'ta yeni özellikler: Mesaj sabitleme, Avatar

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından olan WhatsApp, yeni özellikleriyle kullanıcılarının karşısına çıkacak. Artık kişiselleştirilmiş Avatarınızı kullanabileceğini gibi yanlışlıkla basılan 'benden sil' de geri alabileceksiniz. Ve pek yakında mesaj sabitleme özelliği de geliyor.

WhatsApp'ta yeni özellikler: Mesaj sabitleme, Avatar - 1

Anlık haberleşme platformu WhatsApp, geliştirdiği yenilikleri kullanıcılarıyla paylaşacak.

WhatsApp'ta yeni özellikler: Mesaj sabitleme, Avatar - 2

Uygulama artık kullanıcılarına, 'mesaj sabitleme'  'benden sil' komutunu geri alma ve 'avatar kullanma' özelliklerini de sunacak.

WhatsApp'ta yeni özellikler: Mesaj sabitleme, Avatar - 3

Artık kişiselleştirilmiş avatarlarınızla sohbet edebilir ve bunu profil fotoğrafınız olarak ayarlayabilirsiniz. 

WhatsApp'ta yeni özellikler: Mesaj sabitleme, Avatar - 4

Avatarınız oluşturmak için Ayarlar'dan Avatar'ı seçin.

WhatsApp'ta yeni özellikler: Mesaj sabitleme, Avatar - 5

Son gelen güncellemeyle birlikte, 'Benden sil' komutunu ilk birkaç saniye içinde geri alınabileceği de belirtildi.

WhatsApp'ta yeni özellikler: Mesaj sabitleme, Avatar - 6

WABetaInfo'un aktardığı bilgilere göre hem sizin hem de karşı tarafın görebileceği mesaj sabitleme özellikliği pek yakında kullanıma sunulacak.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER