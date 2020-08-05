WhatsApp'tan sahte haber ile mücadelede yeni adım

ntv.com.tr 05.08.2020 - 07:08
Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması bir kez daha platforma entegre ettiği yeni özelliği ile gündemde.
WhatsApp Web sürümüne yeni bir özellik ekledi. Artık kullanıcılar gelen içerikleri internette taratarak kontrol edebilecek.
Söz konusu özellik sayesinde herhangi bir mesaja tıkladığınızda haberi doğrulamanızı sağlayacak web üzerinde ara seçeneği karşınıza çıkacak.
WhatsApp bu özellik sayesinde platform üzerinden dolaşıma sokulan mesajların internet üzerinden doğrulanmasını sağlamayı hedefliyor
WhatsApp, geçtiğimiz dönemde sahte haberlerin yayılmasını engellemek için önlemler almıştı.
Örneğin iletilen bir mesajın yakın kişilerden gelmediğini belirten bir işaret koymuştu ve bazı mesajların iletilme sayısını kısıtlamıştı.