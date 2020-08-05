WhatsApp'tan sahte haber ile mücadelede yeni adım

WhatsApp sahte haber ile mücadele kapsamında platformun masaüstü sürümü Web WhatsApp'a arama özelliği getirdi.

ntv.com.tr 05.08.2020 - 07:08

WhatsApp'tan sahte haber ile mücadelede yeni adım - 1

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması bir kez daha platforma entegre ettiği yeni özelliği ile gündemde. 

WhatsApp'tan sahte haber ile mücadelede yeni adım - 2

WhatsApp Web sürümüne yeni bir özellik ekledi. Artık kullanıcılar gelen içerikleri internette taratarak kontrol edebilecek. 

 

WhatsApp'tan sahte haber ile mücadelede yeni adım - 3

Söz konusu özellik sayesinde herhangi bir mesaja tıkladığınızda haberi doğrulamanızı sağlayacak web üzerinde ara seçeneği karşınıza çıkacak. 

 

WhatsApp'tan sahte haber ile mücadelede yeni adım - 4

WhatsApp bu özellik sayesinde platform  üzerinden dolaşıma sokulan mesajların internet üzerinden doğrulanmasını sağlamayı hedefliyor 

WhatsApp'tan sahte haber ile mücadelede yeni adım - 5

WhatsApp, geçtiğimiz dönemde sahte haberlerin yayılmasını engellemek için önlemler almıştı.  

    

WhatsApp'tan sahte haber ile mücadelede yeni adım - 6

Örneğin iletilen bir mesajın yakın kişilerden gelmediğini belirten bir işaret koymuştu ve bazı mesajların iletilme sayısını kısıtlamıştı. 

 

WhatsApp'tan sahte haber ile mücadelede yeni adım - 7
WhatsApp ayrıca bir mesajın tek seferde sadece 5 kişiye iletilmesini sağlayan özelliğini kullanıma açmıştı.

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER