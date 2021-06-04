WhatsApp'tan sevindiren haber: Birden fazla cihaz desteği

ntv.com.tr 04.06.2021 - 09:13
WhatsApp CEO'su Will Cathcart, Whatsapp sızıntılarıyla bilinen WA-BetaInfo'ya önemli açıklamalar yaptı.
CEO Cathcart, tek bir hesabın dört ayrı cihazda kullanılabileceğini söyledi. Yani WhatsApp'ı kullandığınız telefon internete bağlı olmazsa dahi diğer cihazlardan iletişime devam edebileceksiniz.
Bu özellik WhatsApp'ın rakibi Telegram'da bulunuyor. Ancak Telegram ise WhatsApp gibi uçtan uca şifreleme sunmuyor.
WhatsApp, iPad'lerde kullanılamıyor. Cathcart şirketin bir iPad uygulaması üzerinde de çalıştığını aktardı.
Farklı cihaz desteği de düşünüldüğünde WhatsApp hesabınızı ayrı bir telefon numarasına ihtiyaç duymadan hem telefon hem tablet hem masaüstünde kullanabileceksiniz.
Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan WhatsApp'tan yeni bir güncelleme geliyor.
Apple cihazlarıyla android cihazları arasında geçiş yapan kullanıcılar mesajlarını aktarmakta zorluk yaşıyordu.
Şirket yeni güncellemeyle bu sorunun önüne geçecek.
Sızan görüntüye göre bundan sonra kullanıcılar güvenli olmayan üçüncü parti uygulamalara ihtiyaç duymayacak.
Özellik şu anda geliştirme aşamasında. Ne zaman yayımlanacağına dair bir tarih bulunmuyor.
WEB GÜNCELLEMESİ
Facebook tarafından satın alınan WhatsApp'ın tarayıcı versiyonunu kullanmak için telefonunuzun internete bağlı olması gerekiyordu.
WHATSAPP MESAJLARI 24 SAAT SONRA SİLİNECEK
WhatsApp platformu için kendi kendini imha edecek fotoğraflar özelliğinin test edilmekte olduğu haberi basına sızdırılmıştı.
Ortaya çıkan bilgilere göre uygulamada fotoğraf paylaşırken ekranda yeni bir buton ile karşılaşılacağız.
Bu özellik hem kişisel hem de grup sohbetleri için geçerli olacak.
24 saatin ardından yok olan WhatsApp mesajları özelliğiyle karşılaştık.