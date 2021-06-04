WhatsApp'tan sevindiren haber: Birden fazla cihaz desteği

Bu özellik WhatsApp'ın rakibi Telegram'da bulunuyor. Ancak Telegram ise WhatsApp gibi uçtan uca şifreleme sunmuyor.

WhatsApp, iPad'lerde kullanılamıyor. Cathcart şirketin bir iPad uygulaması üzerinde de çalıştığını aktardı.

Farklı cihaz desteği de düşünüldüğünde WhatsApp hesabınızı ayrı bir telefon numarasına ihtiyaç duymadan hem telefon hem tablet hem masaüstünde kullanabileceksiniz.