WhatsApp'tan sevindiren haber: Birden fazla cihaz desteği

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yeni bir özelliği açıklandı. Kullanıcılar, aynı hesabı birden fazla cihazda kullanabilecek. Ayrıca iPad desteği de geliyor.

ntv.com.tr 04.06.2021 - 09:13

WhatsApp'tan sevindiren haber: Birden fazla cihaz desteği - 1

WhatsApp CEO'su Will Cathcart, Whatsapp sızıntılarıyla bilinen WA-BetaInfo'ya önemli açıklamalar yaptı. 

CEO Cathcart, tek bir hesabın dört ayrı cihazda kullanılabileceğini söyledi. Yani WhatsApp'ı kullandığınız telefon internete bağlı olmazsa dahi diğer cihazlardan iletişime devam edebileceksiniz.

WhatsApp'tan sevindiren haber: Birden fazla cihaz desteği - 2

Bu özellik WhatsApp'ın rakibi Telegram'da bulunuyor. Ancak Telegram ise WhatsApp gibi uçtan uca şifreleme sunmuyor. 

WhatsApp, iPad'lerde kullanılamıyor. Cathcart şirketin bir iPad uygulaması üzerinde de çalıştığını aktardı. 

Farklı cihaz desteği de düşünüldüğünde WhatsApp hesabınızı ayrı bir telefon numarasına ihtiyaç duymadan hem telefon hem tablet hem masaüstünde kullanabileceksiniz. 

WhatsApp'tan sevindiren haber: Birden fazla cihaz desteği - 3

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan WhatsApp'tan yeni bir güncelleme geliyor.

Apple cihazlarıyla android cihazları arasında geçiş yapan kullanıcılar mesajlarını aktarmakta zorluk yaşıyordu. 

Şirket yeni güncellemeyle bu sorunun önüne geçecek.

WhatsApp'tan sevindiren haber: Birden fazla cihaz desteği - 4

Sızan görüntüye göre bundan sonra kullanıcılar güvenli olmayan üçüncü parti uygulamalara ihtiyaç duymayacak. 

Özellik şu anda geliştirme aşamasında. Ne zaman yayımlanacağına dair bir tarih bulunmuyor.

WhatsApp'tan sevindiren haber: Birden fazla cihaz desteği - 5

WEB GÜNCELLEMESİ 

Facebook tarafından satın alınan WhatsApp'ın tarayıcı versiyonunu kullanmak için telefonunuzun internete bağlı olması gerekiyordu.

WhatsApp'tan sevindiren haber: Birden fazla cihaz desteği - 6
Eğer telefonunuz kapanırsa ya da interneti kesilirse WhatsApp Web iletişiminiz de sonlanmış oluyordu. Şirket yeni yapacağı güncellemeyle bu uygulamayı sonlandıracak. Henüz test aşamasında olan özellikle bundan sonra telefonunuzda internet olmasa bile WhatsApp iletişimine devam edebileceksiniz.
WhatsApp'tan sevindiren haber: Birden fazla cihaz desteği - 7
Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp sesli iletişimde de yeni bir adım atıyor.
WhatsApp'tan sevindiren haber: Birden fazla cihaz desteği - 8
WABetaInfo'da yer alan bilgilere sesli mesajlar için farklı oynatma hızları geliyor.
WhatsApp'tan sevindiren haber: Birden fazla cihaz desteği - 9
Sızdırılan göresellere göre kullancılar isteğe bağlı olarak sesli mesajları 1.0, 1.5 ve 2.0 hızlarında oynatabilecek.
WhatsApp'tan sevindiren haber: Birden fazla cihaz desteği - 10
Söz konusu özelliğin yakında Android ve iOS'un beta sürümlerine geleceği bildirildi.
WhatsApp'tan sevindiren haber: Birden fazla cihaz desteği - 11
Geçtiğimiz günlerde WhatsApp masaüstü uygulaması için sesli ve görüntülü arama desteği vermeye başladığını duyurmuştu.
WhatsApp'tan sevindiren haber: Birden fazla cihaz desteği - 12

WHATSAPP MESAJLARI 24 SAAT SONRA SİLİNECEK
WhatsApp platformu için kendi kendini imha edecek fotoğraflar özelliğinin test edilmekte olduğu haberi basına sızdırılmıştı.

Ortaya çıkan bilgilere göre uygulamada fotoğraf paylaşırken ekranda yeni bir buton ile karşılaşılacağız.

WhatsApp'tan sevindiren haber: Birden fazla cihaz desteği - 13

Bu özellik hem kişisel hem de grup sohbetleri için geçerli olacak.

24 saatin ardından yok olan WhatsApp mesajları özelliğiyle karşılaştık.

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