WhatsApp'tan uyarı gelmeye başladı: İşte WhatsApp'ın 1 Ocak'tan itibaren çalışmayacağı cep telefonları

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 2025 itibariyle çok sayıda telefon için desteğini sonlandıracakApple ve Samsung gibi üreticilerin eski telefon modellerine sahip olan kişiler, mesajlaşma uygulamasını kullanmaya devam etmek istiyorlarsa 1 Ocak'tan itibaren telefonlarını güncellemek zorunda kalacaklar.



Bu karardan etkilenecek olanlar, WhatsApp çalışmayı durdurmadan önce bir uyarı mesajı alacaklar, bu nedenle aniden başınıza gelirse endişelenmenize gerek yok.



40'tan fazla telefon modelini etkileyen güncellemeyi açıklayan WhatsApp, "Donanım ve yazılım sıklıkla değişiyor, bu nedenle hangi işletim sistemlerini desteklediğimizi düzenli olarak gözden geçiriyor ve güncellemeler yapıyoruz.



"Neyi desteklemeyeceğimizi seçmek için, her yıl diğer teknoloji şirketleri gibi biz de hangi cihaz ve yazılımların en eski olduğuna ve bunları kullanan kişi sayısının en az olduğuna bakıyoruz.



“Bu cihazlarda ayrıca en son güvenlik güncellemeleri olmayabilir veya WhatsApp'ı kullanmak için gereken işlevler olmayabilir.



"İşletim sisteminizi desteklemeyi bırakmadan önce, WhatsApp üzerinden doğrudan bilgilendirileceksiniz ve güncellemeniz birkaç kez hatırlatılacak."





