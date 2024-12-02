WhatsApp'tan uyarı gelmeye başladı: İşte WhatsApp'ın 1 Ocak'tan itibaren çalışmayacağı cep telefonları

Geliştiricilerin uygulamaya büyük bir güncelleme getireceğini duyurmasının ardından WhatsApp, 31 Aralık'tan sonra milyonlarca eski yazılıma sahip telefonda çalışmayı durduracak. Bazı kullanıcılar şimdiden WhatsApp’tan uyarı mesajı almaya başladıklarını bildirdi. WhatsApp'ın 1 Ocak'tan itibaren çalışmayacağı cep telefonları haberimizin ayrıntısında...

WhatsApp'tan uyarı gelmeye başladı: İşte WhatsApp'ın 1 Ocak'tan itibaren çalışmayacağı cep telefonları - 1

TEKNOLOJİ HABERLERİ

WhatsApp'tan uyarı gelmeye başladı: İşte WhatsApp'ın 1 Ocak'tan itibaren çalışmayacağı cep telefonları - 2

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 2025 itibariyle çok sayıda telefon için desteğini sonlandıracakApple ve Samsung gibi üreticilerin eski telefon modellerine sahip olan kişiler, mesajlaşma uygulamasını kullanmaya devam etmek istiyorlarsa 1 Ocak'tan itibaren telefonlarını güncellemek zorunda kalacaklar.

Bu karardan etkilenecek olanlar, WhatsApp çalışmayı durdurmadan önce bir uyarı mesajı alacaklar, bu nedenle aniden başınıza gelirse endişelenmenize gerek yok.

40'tan fazla telefon modelini etkileyen güncellemeyi açıklayan WhatsApp, "Donanım ve yazılım sıklıkla değişiyor, bu nedenle hangi işletim sistemlerini desteklediğimizi düzenli olarak gözden geçiriyor ve güncellemeler yapıyoruz.

"Neyi desteklemeyeceğimizi seçmek için, her yıl diğer teknoloji şirketleri gibi biz de hangi cihaz ve yazılımların en eski olduğuna ve bunları kullanan kişi sayısının en az olduğuna bakıyoruz.

“Bu cihazlarda ayrıca en son güvenlik güncellemeleri olmayabilir veya WhatsApp'ı kullanmak için gereken işlevler olmayabilir.

"İşletim sisteminizi desteklemeyi bırakmadan önce, WhatsApp üzerinden doğrudan bilgilendirileceksiniz ve güncellemeniz birkaç kez hatırlatılacak."


WhatsApp'tan uyarı gelmeye başladı: İşte WhatsApp'ın 1 Ocak'tan itibaren çalışmayacağı cep telefonları - 3

Bu değişiklik, WhatsApp'ın bazı telefonlar ve işletim sistemleriyle artık uyumlu olmamasına yol açan rutin güncelleme sorunlarının sonuncusu.

WhatsApp da ekim ayında, uygulamanın eski yazılımlarda çalışmayı durduracağı anlamına gelen bir güncelleme duyurmuştu.

O dönemde yapılan bir açıklamada şöyle deniliyordu: "Teknolojideki son gelişmeleri takip etmek için, kaynaklarımızı en son çıkan işletim sistemlerini desteklemeye yönlendirmek amacıyla, eski işletim sistemlerine desteği düzenli olarak durduruyoruz."

WhatsApp'tan uyarı gelmeye başladı: İşte WhatsApp'ın 1 Ocak'tan itibaren çalışmayacağı cep telefonları - 4

1 OCAK'TAN İTİBAREN ÇALIŞMAYACAK CEP TELEFONLARI

1 Ocak güncellemesinin etkileyeceği modellerin tam listesi şöyle:

iPhone 5, 5c

Archos 53 Platin

ZTE Büyük S Esnek

ZTE Grand X Dörtlü V987

HTC Desire 500

Huawei Ascend-D

Huawei Yükselen D1

Huawei Ascend D2

Huawei Ascend G740

Huawei Yükselen Mate

Huawei Yükselen P1

Dörtlü XL

Lenovo A820

LG Yürürlüğe Koymak

LG Lucid 2

LG Optimus 4X HD

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus F5

LG Optimus F6

LG Optimus F7

LG Optimus L2 II

LG Optimus L3 II

LG Optimus L3 II Çift

LG Optimus L4 II

LG Optimus L4 II Çift

LG Optimus L5

LG Optimus L5 Çift

LG Optimus L5 II

LG Optimus L7

LG Optimus L7 II

LG Optimus L7 II Çift

LG Optimus NitroHD

ZTE V956 Not

Samsung Galaksi Ace 2

Samsung galaksi çekirdeği

Samsung Galaksi S2

Samsung Galaksi mini S3

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Xcover 2

Sony Xperia Arc S

Sony xperia miro

Sony Xperia NeoL

Wiko Beş Beş

Wiko Karanlık Gece ZT

WhatsApp'tan uyarı gelmeye başladı: İşte WhatsApp'ın 1 Ocak'tan itibaren çalışmayacağı cep telefonları - 5

ÇALIŞMAYI TAMAMEN BIRAKACAĞI ANLAMINA GELMİYOR

Bu, WhatsApp'ın bu eski telefonlarda çalışmayı tamamen bırakacağı anlamına gelmiyor; yalnızca şirketin bunları güncellemelerle desteklemeyeceği anlamına geliyor. Bu nedenle, zamanla herhangi bir düzeltme olmadan hatalar ve diğer sorunlar ortaya çıkabilir.

Benzer şekilde WhatsApp'ta kullanıma sunulan yeni özelliklere de erişiminiz olmayacak.


WhatsApp'tan uyarı gelmeye başladı: İşte WhatsApp'ın 1 Ocak'tan itibaren çalışmayacağı cep telefonları - 6

Eğer imkanınız varsa eski cihazınızdaki işletim sistemini güncelleyip WhatsApp'ı normal şekilde kullanmaya devam etmeniz mümkün olabilir.

Cihazınız işletim sisteminin güncel bir sürümüne güncellenemiyorsa, daha yeni bir telefon satın almanız gerekecektir.

WhatsApp, desteğini almaya devam etmek için Apple'ın iOS 9 ve üzeri ile Android v4.3 ve üzeri sürümlerini öneriyor.

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