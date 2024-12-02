WhatsApp'tan uyarı gelmeye başladı: İşte WhatsApp'ın 1 Ocak'tan itibaren çalışmayacağı cep telefonları

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 2025 itibariyle çok sayıda telefon için desteğini sonlandıracakApple ve Samsung gibi üreticilerin eski telefon modellerine sahip olan kişiler, mesajlaşma uygulamasını kullanmaya devam etmek istiyorlarsa 1 Ocak'tan itibaren telefonlarını güncellemek zorunda kalacaklar.
Bu karardan etkilenecek olanlar, WhatsApp çalışmayı durdurmadan önce bir uyarı mesajı alacaklar, bu nedenle aniden başınıza gelirse endişelenmenize gerek yok.
40'tan fazla telefon modelini etkileyen güncellemeyi açıklayan WhatsApp, "Donanım ve yazılım sıklıkla değişiyor, bu nedenle hangi işletim sistemlerini desteklediğimizi düzenli olarak gözden geçiriyor ve güncellemeler yapıyoruz.
"Neyi desteklemeyeceğimizi seçmek için, her yıl diğer teknoloji şirketleri gibi biz de hangi cihaz ve yazılımların en eski olduğuna ve bunları kullanan kişi sayısının en az olduğuna bakıyoruz.
“Bu cihazlarda ayrıca en son güvenlik güncellemeleri olmayabilir veya WhatsApp'ı kullanmak için gereken işlevler olmayabilir.
"İşletim sisteminizi desteklemeyi bırakmadan önce, WhatsApp üzerinden doğrudan bilgilendirileceksiniz ve güncellemeniz birkaç kez hatırlatılacak."
Bu değişiklik, WhatsApp'ın bazı telefonlar ve işletim sistemleriyle artık uyumlu olmamasına yol açan rutin güncelleme sorunlarının sonuncusu.
WhatsApp da ekim ayında, uygulamanın eski yazılımlarda çalışmayı durduracağı anlamına gelen bir güncelleme duyurmuştu.
O dönemde yapılan bir açıklamada şöyle deniliyordu: "Teknolojideki son gelişmeleri takip etmek için, kaynaklarımızı en son çıkan işletim sistemlerini desteklemeye yönlendirmek amacıyla, eski işletim sistemlerine desteği düzenli olarak durduruyoruz."
1 Ocak güncellemesinin etkileyeceği modellerin tam listesi şöyle:
iPhone 5, 5c
Archos 53 Platin
ZTE Büyük S Esnek
ZTE Grand X Dörtlü V987
HTC Desire 500
Huawei Ascend-D
Huawei Yükselen D1
Huawei Ascend D2
Huawei Ascend G740
Huawei Yükselen Mate
Huawei Yükselen P1
Dörtlü XL
Lenovo A820
LG Yürürlüğe Koymak
LG Lucid 2
LG Optimus 4X HD
LG Optimus F3
LG Optimus F3Q
LG Optimus F5
LG Optimus F6
LG Optimus F7
LG Optimus L2 II
LG Optimus L3 II
LG Optimus L3 II Çift
LG Optimus L4 II
LG Optimus L4 II Çift
LG Optimus L5
LG Optimus L5 Çift
LG Optimus L5 II
LG Optimus L7
LG Optimus L7 II
LG Optimus L7 II Çift
LG Optimus NitroHD
ZTE V956 Not
Samsung Galaksi Ace 2
Samsung galaksi çekirdeği
Samsung Galaksi S2
Samsung Galaksi mini S3
Samsung Galaxy Trend II
Samsung Galaxy Trend Lite
Samsung Galaxy Xcover 2
Sony Xperia Arc S
Sony xperia miro
Sony Xperia NeoL
Wiko Beş Beş
Wiko Karanlık Gece ZT
Bu, WhatsApp'ın bu eski telefonlarda çalışmayı tamamen bırakacağı anlamına gelmiyor; yalnızca şirketin bunları güncellemelerle desteklemeyeceği anlamına geliyor. Bu nedenle, zamanla herhangi bir düzeltme olmadan hatalar ve diğer sorunlar ortaya çıkabilir.
Benzer şekilde WhatsApp'ta kullanıma sunulan yeni özelliklere de erişiminiz olmayacak.
Eğer imkanınız varsa eski cihazınızdaki işletim sistemini güncelleyip WhatsApp'ı normal şekilde kullanmaya devam etmeniz mümkün olabilir.
Cihazınız işletim sisteminin güncel bir sürümüne güncellenemiyorsa, daha yeni bir telefon satın almanız gerekecektir.
WhatsApp, desteğini almaya devam etmek için Apple'ın iOS 9 ve üzeri ile Android v4.3 ve üzeri sürümlerini öneriyor.