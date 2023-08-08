WhatsApp'tan yeni bir özellik daha: Görüntülü aramalarda ekran paylaşımı yapılacak

Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, WhatsApp üzerinde yapılan görüntülü görüşmelerde mobil cihazın ekranını görüşmeye yansıtmaya olanak tanıyan özelliğini tanıttı. Öte yandan bu özelliğin uygulamayı güncellemiş herkes tarafından kullanabileceğini duyurdu.

WhatsApp'tan yeni bir özellik daha: Görüntülü aramalarda ekran paylaşımı yapılacak - 1

MARK ZUCKERBERG DUYURDU

Mark Zuckerberg, WhatsApp'ta görüntülü görüşme sırasında ekranınızı paylaşma özelliğinin artık herkes tarafından kullanılabileceğini duyurdu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ

WhatsApp'tan yeni bir özellik daha: Görüntülü aramalarda ekran paylaşımı yapılacak - 2

"EKRAN PAYLAŞIMI ÖZELLİĞİNİ EKLİYORUZ"

Mark Zuckerberg, Instagram'da bulunan Meta'nın kanalında paylaştığı duyuruda, "WhatsApp'ta görüntülü arama sırasında ekranınızı paylaşma özelliğini ekliyoruz" ifadelerini kullandı.

WhatsApp'tan yeni bir özellik daha: Görüntülü aramalarda ekran paylaşımı yapılacak - 3

Mark Zuckerberg'ün ekran paylaşımı özelliğini denediği bir görüntü.

WhatsApp'tan yeni bir özellik daha: Görüntülü aramalarda ekran paylaşımı yapılacak - 4

SON SÜRÜME SAHİP HERKES KULLANABİLECEK

iOS ve Android cihazlarındaki kullanıcıların uygulamanın son sürümünü güncellemeleri halinde özelliği kullanabilecekleri belirtildi.

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