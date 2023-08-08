WhatsApp'tan yeni bir özellik daha: Görüntülü aramalarda ekran paylaşımı yapılacak
Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, WhatsApp üzerinde yapılan görüntülü görüşmelerde mobil cihazın ekranını görüşmeye yansıtmaya olanak tanıyan özelliğini tanıttı. Öte yandan bu özelliğin uygulamayı güncellemiş herkes tarafından kullanabileceğini duyurdu.
MARK ZUCKERBERG DUYURDU
Mark Zuckerberg, WhatsApp'ta görüntülü görüşme sırasında ekranınızı paylaşma özelliğinin artık herkes tarafından kullanılabileceğini duyurdu!