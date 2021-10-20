WhatsApp'tan yeni güncelleme: Yedekler de korunacak

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarının en çok şikayet ettiği özellikler arasında yer alan bir özelliği değiştiriyor. Güvenlik açığı olarak değerlendirilen uygulama geçen perşembe beta olarak çıktı. Kısa süre içerisinde tüm kullanıcılara açılması bekleniyor.

Haberler - ntv.com.tr 20.10.2021 - 07:44 | Son Güncelleme : 20.10.2021 - 07:45

WhatsApp'tan yeni güncelleme: Yedekler de korunacak - 1
Dünya çapında yaklaşık 1,6 milyar kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni bir özelliği devreye sokmaya hazırlanıyor.
WhatsApp'tan yeni güncelleme: Yedekler de korunacak - 2
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta mesajlar uçtan uca şifreleme yöntemiyle korunuyordu.
WhatsApp'tan yeni güncelleme: Yedekler de korunacak - 3
Ancak aynı durum yedekleme için geçerli değil. Şirket bazı kullanıcılar tarafından güvenlik açığı olarak değerlendirilen bu uygulamada değişikliğe gidiyor.
WhatsApp'tan yeni güncelleme: Yedekler de korunacak - 4
WhatsApp'ı 2014 yılında satın alan Facebook tarafından yapılan açıklamaya göre perşembe gününden itibaren bazı kullanıcılar yeni yedekleme özelliğine erişebilecek.

Yani Google Drive'a ya da Apple iCloud'a yedeklenen görüşmeler de artık uçtan uca şifrelenecek. Güncelleme zaman içerinde tüm kullanıcılar açılacak.
WhatsApp'tan yeni güncelleme: Yedekler de korunacak - 5
WABetaInfo sitesinde yer alan habere göre, 'gizlilik' ayarlarında yeni bir düzenlemeye gitme kararı alan WhatsApp, Android ve iOS'te beta olarak bir özelliği kullanıma sundu.
WhatsApp'tan yeni güncelleme: Yedekler de korunacak - 6

Güncellemeyle birlikte WhatsApp kullanıcılar; 'son görülme' özelliğini 4 farklı şekilde kullanabilecek.

WhatsApp'tan yeni güncelleme: Yedekler de korunacak - 7
'Herkes', 'Kişilerim' ve 'Kimse' dışında 'Kişilerim hariç' seçeneği de kullanıcılara sunulacak.
WhatsApp'tan yeni güncelleme: Yedekler de korunacak - 8

Bu 'kara liste'ye eklediğiniz kişiler, son görülme saat ve tarihinizi göremeyecek. 

WhatsApp'tan yeni güncelleme: Yedekler de korunacak - 9

Henüz bu özelliklerin tüm kullanıcılar için ne zaman devreye gireceği hakkında net bir bilgi bulunmuyor.

WhatsApp'tan yeni güncelleme: Yedekler de korunacak - 10

Yeni bir cihazın kurulumunu yaptığınızda, sohbetlerinizi eski cihazınızdan yeni cihazınıza güvenli bir şekilde aktarma seçeneğine sahip olacaksınız. Bu işlem için USB-C - Lightning kablosu gerekli olacaktır.

Bu sadece bir başlangıç. Daha fazla kişinin tercih ettikleri platformlar arasında geçiş yapabilmesi ve sohbetlerini güvenli bir şekilde beraberinde götürebilmesi için bu seçeneği kullanıma sunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz”

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