WhatsApp'tan yeni özellik: Grup sohbetlerinde profil fotoğrafı olacak

WhatsApp grup sohbetleri için yeni bir özelliği getirmeye hazırlanıyor. Yeni özellik ile birlikte WhatsApp grup sohbetlerinde karışıklık olmaması için kişilerin profil fotoğrafına da yer verecek.

WhatsApp'tan yeni özellik: Grup sohbetlerinde profil fotoğrafı olacak - 1

Anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp grup sohbetleri için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

WhatsApp'tan yeni özellik: Grup sohbetlerinde profil fotoğrafı olacak - 2

WABetaInfo’nun paylaştığı habere göre WhatsApp, artık grup sohbetlerinde kişilerin profil fotoğrafına yer verecek.

WhatsApp'tan yeni özellik: Grup sohbetlerinde profil fotoğrafı olacak - 3

Gruplarda yer alacak profil fotoğrafları, mesaj balonlarının sol tarafında yer alacak.

WhatsApp'tan yeni özellik: Grup sohbetlerinde profil fotoğrafı olacak - 4

Profil fotoğrafı kullanmayan kişiler ya da gizlilik nedeniyle görünmeyen fotoğraflar ise varsayılan profil simgesiyle görünecek. Profil simgeleri, isimle aynı renkte olacak.

WhatsApp'tan yeni özellik: Grup sohbetlerinde profil fotoğrafı olacak - 5

WhatsApp, bu özelliğin isim kullanmayan kişilerin oluşturduğu karmaşayı engelleyeceğine inanıyor. Ayrıca numara kaydetmeyi sevmeyen WhatsApp kullanıcıları da kimin hangi mesajı attığını isme bakmadan kolayca anlayacak.

WhatsApp'tan yeni özellik: Grup sohbetlerinde profil fotoğrafı olacak - 6

WhatsApp gruplar için profil fotoğrafı özelliği, şimdilik test aşamasında bulunuyor. Yeniliğin kararlı sürüme ne zaman geleceği ise şimdilik belirsiz durumda.

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