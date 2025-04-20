WhatsApp'tan yeni özellik: Mesaj iletirken iki kez düşünün
WhatsApp, kullanıcı güvenliğini güçlendirmek amacıyla önemli bir yenilik sundu. Meta tarafından geliştirilen platforma “üçüncü mavi tik” özelliği geliyor.
WhatsApp'ta uzun yıllardır mesajın iletim durumunu belirtmek için üç farklı simge kullanılıyordu: Tek gri tik, mesajın karşı tarafa gönderildiğini; çift gri tik, mesajın alıcıya ulaştığını; çift mavi tik ise mesajın okunduğunu gösteriyordu. Whatsapp'ın yeni özelliği sayesinde bu durumu daha ayrıntılı bir şekilde takip etmek mümkün.