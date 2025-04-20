WhatsApp'tan yeni özellik: Mesaj iletirken iki kez düşünün

WhatsApp, kullanıcı güvenliğini güçlendirmek amacıyla önemli bir yenilik sundu. Meta tarafından geliştirilen platforma “üçüncü mavi tik” özelliği geliyor.

WhatsApp'tan yeni özellik: Mesaj iletirken iki kez düşünün - 1

WhatsApp'ta uzun yıllardır mesajın iletim durumunu belirtmek için üç farklı simge kullanılıyordu: Tek gri tik, mesajın karşı tarafa gönderildiğini; çift gri tik, mesajın alıcıya ulaştığını; çift mavi tik ise mesajın okunduğunu gösteriyordu. Whatsapp'ın yeni özelliği sayesinde bu durumu daha ayrıntılı bir şekilde takip etmek mümkün.

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WhatsApp'tan yeni özellik: Mesaj iletirken iki kez düşünün - 2

Eğer bir mesaj, alıcı dışında başka bir kişi tarafından da okunursa, üçüncü bir mavi tik özelliği devreye giriyor. Böylelikle kullanıcılar, mesajlarının ulaştığı kişi sayısı hakkında daha detaylı bilgiye sahip oluyor.

WhatsApp'tan yeni özellik: Mesaj iletirken iki kez düşünün - 3

Bu özellik, “Ayarlar” menüsündeki “Gizlilik” sekmesinde “Gelişmiş okundu bilgisi” seçeneğiyle kullanıma hazır hale getirilebiliyor.

WhatsApp'tan yeni özellik: Mesaj iletirken iki kez düşünün - 4

Yetkililer, söz konusu özelliğin zamanla tüm kullanıcılarda aktif hale gelebileceğini açıkladı. Bu noktada, cihazda WhatsApp'ın son sürümünün yüklü olması şart.

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