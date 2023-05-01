WhatsApp'tan yeni özellik: Sesli mesajlar otomatik olarak metne dönüştürülecek

WhatsApp, yeni beta sürümüyle kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmak için bir özelliği daha devreye almaya hazırlanıyor. Yeni özellikle sesler metne dönüştürülürken, kullanıcılar sesli mesajlar içerisinde arama da yaparak aradıklarına ulaşabilecek.

WhatsApp'tan yeni özellik: Sesli mesajlar otomatik olarak metne dönüştürülecek - 1

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmak için yeni bir özelliği daha yayına almaya hazırlanıyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

WhatsApp'tan yeni özellik: Sesli mesajlar otomatik olarak metne dönüştürülecek - 2

Sesli mesaj uygulamasını daha iyi bir hale getirmek için kolları sıvayan geliştiriciler, uygulamanın yeni beta sürümü 23.03.73'te; sesli mesajların otomatik metne dönüştürülmesi özelliğini kullanıma açtı. 

Bu özellik, istenmeyen durumlarda da kapatabiliyor.

WhatsApp'tan yeni özellik: Sesli mesajlar otomatik olarak metne dönüştürülecek - 3

Bu özellik sayesinde WhatsApp kullanıcıları, kendilerine gelen sesli mesajları dinleyemeyecekleri durumlarda metne dönüştürebilecek.

WhatsApp'tan yeni özellik: Sesli mesajlar otomatik olarak metne dönüştürülecek - 4

Bu sayede WhatsApp içinde yapılan aramalarda sadece metinler değil, sesli mesajlar da taranabilecek.

Kullanıcılar, sesli mesajlar içerisinde yer alan kelimeleri de arama yaparak bulabilecek.

WhatsApp'tan yeni özellik: Sesli mesajlar otomatik olarak metne dönüştürülecek - 5

WhatsApp son olarak geçtiğimiz hafta çoklu telefon desteğini kullanıma açmıştı. 

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WhatsApp'tan yeni özellik: Sesli mesajlar otomatik olarak metne dönüştürülecek - 6
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