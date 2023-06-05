Xbox'ta oynaması ücretsiz en iyi 15 oyun (2023)

War Thunder, 2 Dünya savaşından esinlenilerek hazırlanmış olan, zırhlı araçlar, askeri havacılık ve filoları da içerisinde barındıran MMO savaş oyunudur. War Thunder oyunu, oyuncularına son derece detaylı ve kişiye özel havacılık deneyimi sunmaktadır. Onuncu yıldönümüne yaklaşan oyun, oyunculara büyük ölçekli savaşlara ücretsiz erişim sunmaktadır.
War Thunder gibi World of Tanks'da askeri temalı bir MMO'dur. Oyun 160 milyonluk oyuncu topluluğuna İkinci Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş dönemlerine ait 800'den fazla araç sunuyor. 12 Ağustos 2010 tarihinde yayınlanan Tank savaşı temalı, 20. yüzyıl ortalarının zırhlı birlik savaşlarına yönelik bir takım tabanlı multiplayer online oyundur.
Warframe, 70 milyonu aşan oyuncu topluluğuyla en popüler oyunlarından biri olmaya devam etmektedir. Warframe'de oyuncular, dondurularak yüzyıllar süren uykusundan uyanmış, eski bir ırk olan Tennoları kontrol eder. 100 saatin üzerined oynanış hikayesi bulunmaktadır.
Çizgi film benzeri bir 2D platform dövüş oyunu olan Brawlhalla, Nintendo Switch konsolunda bulunan Smash Bros'a benzerliği ile tanınıyor. Tamamen çoklu oyuncu üzerine odaklanan bu yapımda dört oyuncu bireysel ya da iki kişilik takımlar halinde karşı karşıya gelerek birbirini platformdan aşağıya düşürmeye çalışıyor.
Oyunun geliştiricisi Grinding Gear Games'e göre Path of Exile, güçlü bir çevrimiçi öğe ekonomisi, derin karakter özelleştirme ve rekabetçi PvP içeren aksiyon-RPG oyunudur. Path of Exile, gelişen oynanışı, genişleyen dünyası ve güzenli güncellemeleri sayesinde yaklaşık on yıldır yayındadır.
Tek başına veya en fazla beş kişiyle oynanan Path of Exile tamamen ücretsizdir.
Bu listede Xbox'a özel olan tek oyun Halo Infinite, Microsoft ve 343 Industries'in en yeni arena nişancı oyunudur. Ancak oyunun içerik güncellemelerinin yavaşlığı bu listedeki diğer oyunlar tarafından belirlenen çıtanın oldukça geride kalmasına neden oldu.
Adeta bir engebeli koşu yarışı olan Fall Guys, fasulye şeklindeki karakterleri çeşitli engelli parkurlarda yarıştırıyor. Bazen gergin bazen komik olan bu oyun sizi her zaman eğlendirecektir.
Yaratıcı mod sayesinde kendi Fall Guys engelli parkurlarınızı da inşa edebilir ve oynayabilirsiniz.
Bir futbol sahası üzerinde arabanızla topu ağlara gönderip skor yapmaya çalıştığınız bu oyun Eylül 2020'de ücretli sürümden ücretsiz sürüme geçiş yaptıktan sonra sektörün oynaması ücretsiz en eğlenceli oyunlarından biri olmuştur. Oyun tamamen ücretsizdir ancak oyun için araç parçaları satılmaktadır.
Overwatch 2, Xbox'ta ücretsiz olarak sunulan bir başka süper yüksek kaliteli nişancı oyunudur. Blizzard'ın geliştirdiği Overwatch 2, sekiz oyun modu ve 37 oynanabilir kahramanı olan, 5'e 5 takım tabanlı bir kahraman nişancı oyunudur.
Oyun sektörünün en iyi nişancı oyunlarından biri olan Destiny 2, kampanya görevleri, PvP modları, saldırılar ve hatta bazı baskınlar dahil olmak üzere oyunculara bir ton yüksek kaliteli içeriği ücretsiz olarak sunuyor.
Özellikle çocuklar arasında popüler olan Roblox, oynamaya, yaratmaya ve sosyalleşmeye yönelik bir dijital merkezdir. Kullanıcıların oyunları programlamasına ve diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan oyunları oynamasına olanak tanır.
Roblox'taki oyunların çoğu ücretsizdir ancak karakterinize ekstra özellikler veya kıyafetler almak isterseniz Robux harcamanız gerekmekte.
Call of Duty evreninin en yeni battle royale oyunu olan Warzone 2.0, Infinity Ward'daki Modern Warfare'in yapımcıları tarafından geliştirildi. Ana seride bulunan Call of Duty oynanış mekaniğine sahip olan Warzone 2.0, battle royale modlarına ek olarak daha taktiksel oyun modları sunuyor.
Battle royale türünün yükselişi, 2017'de çıkış yapan oyun ücretsiz olmadan önce dünyada 75 milyondan fazla kopya sattı.
PUBG, birden fazla oyun modu içeren, Warzone'u anımsatan daha gerçekçi bir nişancı oyunudur. Birinci veya üçüncü şahıs bakış açısıyla oynanabilir.
Oyun ücretsiz olsa da dereceli ve özel maçlara erişim için Battlegrounds Plus'ın satın alınması gerekir.
Apex Legendss, 2019'da piyasaya sürülmesinden bu yana nişancı oyunları kategorisinde en popüler ve enkalabalık ücretsiz oynanan oyun oldu. Battle Royale oyunu olarak çıkış yapan oyuna son dört yılda birden fazla harita ve mod eklenerek tam donanımlı bir çevrimiçi nişancı oyununa dönüştü.
Fortnite, battle royale alanında çıkışından bu yana 6 yıl geçmiş olsa bile tartışmasız en iyi konumunda bulnuyor. Her sezon harita güncellemeleri ve çapraz platform özelliğiyle Epic Games, Fortnite oyuncularına canlı konserlerden film gösterimlerine kadar çeşitli popüler kültür içeriğinin dijital bir merkezine erişim sunuyor.