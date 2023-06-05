Xbox'ta oynaması ücretsiz en iyi 15 oyun (2023)

FALL GUYS

Adeta bir engebeli koşu yarışı olan Fall Guys, fasulye şeklindeki karakterleri çeşitli engelli parkurlarda yarıştırıyor. Bazen gergin bazen komik olan bu oyun sizi her zaman eğlendirecektir.

Yaratıcı mod sayesinde kendi Fall Guys engelli parkurlarınızı da inşa edebilir ve oynayabilirsiniz.