Xbox'ta oynaması ücretsiz en iyi 15 oyun (2023)

PATH OF EXILE

Oyunun geliştiricisi Grinding Gear Games'e göre Path of Exile, güçlü bir çevrimiçi öğe ekonomisi, derin karakter özelleştirme ve rekabetçi PvP içeren aksiyon-RPG oyunudur. Path of Exile, gelişen oynanışı, genişleyen dünyası ve güzenli güncellemeleri sayesinde yaklaşık on yıldır yayındadır.



Tek başına veya en fazla beş kişiyle oynanan Path of Exile tamamen ücretsizdir.