Xbox'tan Nintendo'ya: Dünyanın en büyük video oyunu koleksiyonu Guinness Rekorlar Kitabı'nda

ABD’nin Teksas eyaletinden 45 yaşındaki Antonio Romero Monteiro, sahip olduğu dünyanın en büyük video oyunları koleksiyonu ile Guinness Dünya rekorunu kırdı. Koleksiyonuna 1987'de henüz 10 yaşındayken başlayan oyuncu, şu ana kadar 24 bin 268 video oyunu topladı.
Monteiro şu anda en büyük Xbox oyunları koleksiyonu, en büyük Sega oyunları koleksiyonu, en büyük Nintendo oyunları koleksiyonu, en büyük PlayStation oyunları koleksiyonu ve genel olarak en büyük video oyunları koleksiyonu rekorlarını da elinde bulunduruyor.
Monteiro, koleksiyonun 30 yılı aşkın bir süre önce ilk Sega Genesis oyununu satın aldığından beri bir odayı dolduracak şekilde genişlediğini belirterek, koleksiyonun geniş bir oyun yelpazesinin yanı sıra 100 adet çeşitli konsol ve onlara uyumlu onlarca aksesuar içerdiğini söyledi.
Diğer taraftan, beş dünya rekoru kırdığını öğrenen Monteiro, bir iş toplantısında sevinçten zıpladığını belirterek, "Başlangıçta koleksiyonumda çocukluğumda oynadığım bazı oyunları satın almaya odaklandım. Video oyunlarını, yaratıcılığın ve hikaye anlatımının sınırsız olasılıkları aştığı bir sanat biçimi olarak görüyorum. En değerli anılarımdan bazıları, video oyunlarını ve bunların aile ve arkadaşlarla olan deneyimlerinimi içeriyor” diye konuştu.
Monteiro’nun oyun cenneti ise, ilk Nintendo oyun konsollarından en yeni video oyunu sürümlerine kadar her şeyi barındırıyor. Ancak oyunların çokluğundan dolayı, Monteiro koleksiyonundaki oyunların hepsini oynayamadığını söyledi.
Öte yandan Monteiro, en sevdiği oyunun Super Castlevania IV olduğunu ifade ederek, "Castlevania oynamakla ilgili çok güzel çocukluk anılarım var” dedi.