Xbox'tan Nintendo'ya: Dünyanın en büyük video oyunu koleksiyonu Guinness Rekorlar Kitabı'nda

Diğer taraftan, beş dünya rekoru kırdığını öğrenen Monteiro, bir iş toplantısında sevinçten zıpladığını belirterek, "Başlangıçta koleksiyonumda çocukluğumda oynadığım bazı oyunları satın almaya odaklandım. Video oyunlarını, yaratıcılığın ve hikaye anlatımının sınırsız olasılıkları aştığı bir sanat biçimi olarak görüyorum. En değerli anılarımdan bazıları, video oyunlarını ve bunların aile ve arkadaşlarla olan deneyimlerinimi içeriyor” diye konuştu.