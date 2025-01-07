Xbox'tan PlayStation 5 Pro'ya karşı hamle: Yeni konsol 2026'da çıkabilir

Microsoft, PlayStation 5 Pro ile en güçlü konsola sahip olma unvanını alan Sony'e karşı sessizliğini sürdürürken, yeni bir söylentiye göre Xbox Series X/S modellerinin yerini alacak bir sonraki Xbox konsolu gelecek yıl piyasaya çıkabilir.

Bu haber, genellikle Call of Duty ile ilgili bilgileri sızdırmasıyla tanınan TheGhostofHope adlı bir kaynaktan geliyor.