Xbox'tan PlayStation 5 Pro'ya karşı hamle: Yeni konsol 2026'da çıkabilir

Xbox'ın Sony'nin PlayStation 5 Pro hamlesinin ardından "Xbox Prime" isminde yeni nesil bir konsol geliştirdiği ortaya çıktı. 2026 yılında piyasaya sürülmesi beklenen bu konsolla birlikte Call of Duty'nin yeni serisinin de çıkış yapması bekleniyor.. Öte yandan oyun konsolu devinin taşınabilir bir oyun cihazı üretme planının da olduğu kaydedildi.

Xbox'tan PlayStation 5 Pro'ya karşı hamle: Yeni konsol 2026'da çıkabilir - 1

Microsoft, PlayStation 5 Pro ile en güçlü konsola sahip olma unvanını alan Sony'e karşı sessizliğini sürdürürken, yeni bir söylentiye göre Xbox Series X/S modellerinin yerini alacak bir sonraki Xbox konsolu gelecek yıl piyasaya çıkabilir.

Bu haber, genellikle Call of Duty ile ilgili bilgileri sızdırmasıyla tanınan TheGhostofHope adlı bir kaynaktan geliyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Xbox'tan PlayStation 5 Pro'ya karşı hamle: Yeni konsol 2026'da çıkabilir - 2

XBOX PRIME 

Hope’un son sosyal medya paylaşımlarına göre, Microsoft bu yeni konsolu “Xbox Prime” olarak adlandırıyor. 

Xbox'tan PlayStation 5 Pro'ya karşı hamle: Yeni konsol 2026'da çıkabilir - 3

CoD'UN YENİ SERİSİ KONSOLLA BERABER GELECEK 

Artık Activision ve Call of Duty stüdyolarının çoğu Microsoft’un çatısı altında olduğuna göre, FPS devinin 2026 yılında piyasaya sürülecek yeni oyununun, bu yeni nesil Xbox konsolunun çıkış gününde hazır olacağı bildiriliyor.

Call of Duty'nin bu yeni oyunu, serinin Modern Warfare alt serisinin yaratıcıları olan Infinity Ward tarafından geliştirilecek.

Xbox'tan PlayStation 5 Pro'ya karşı hamle: Yeni konsol 2026'da çıkabilir - 4

NINTENDO'YA DA RAKİP OLMAYA HAZIRLANIYOR

Microsoft'un ayrıca taşınabilir bir oyun cihazı geliştirme konusuna ilgi gösterdiği de öne sürüldü.

Xbox konsol platformunu taşınabilir hale getirecek bu oyun cihazı henüz tanıtılmadı veya açıklanmadı, ancak bu cihazın 2026 Xbox konsolundan sonra piyasaya sürüleceği kaydedildi.

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