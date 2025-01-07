Xbox'tan PlayStation 5 Pro'ya karşı hamle: Yeni konsol 2026'da çıkabilir
Xbox'ın Sony'nin PlayStation 5 Pro hamlesinin ardından "Xbox Prime" isminde yeni nesil bir konsol geliştirdiği ortaya çıktı. 2026 yılında piyasaya sürülmesi beklenen bu konsolla birlikte Call of Duty'nin yeni serisinin de çıkış yapması bekleniyor.. Öte yandan oyun konsolu devinin taşınabilir bir oyun cihazı üretme planının da olduğu kaydedildi.
Microsoft, PlayStation 5 Pro ile en güçlü konsola sahip olma unvanını alan Sony'e karşı sessizliğini sürdürürken, yeni bir söylentiye göre Xbox Series X/S modellerinin yerini alacak bir sonraki Xbox konsolu gelecek yıl piyasaya çıkabilir.
Bu haber, genellikle Call of Duty ile ilgili bilgileri sızdırmasıyla tanınan TheGhostofHope adlı bir kaynaktan geliyor.