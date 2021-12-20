Xiaomi 12'nin görüntüleri sızdı: 2022'nin amiral gemisi olacak

Haberler - ntv.com.tr 20.12.2021 - 07:34
Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi'nin bir sonraki amiral gemisinin görüntüleri sızdı.
E-ticaret platformu Zoutons'da paylaşılan işlenmiş görüntülerde telefona ait birçok özellik görülüyor.
Xiaomi 12 serisinin 28 Aralık'taki etkinlikte tanıtılması bekleniyordu. Ortaya çıkan yüksek kaliteli görüntülere göre telefon 6.2 inçlik bir ekrana sahip olacak. Ekranın altında selfie kamerası bulunacak.
Cihaz 152.7 x 70 x 8.6 mm'lik boyutlarıyla Xiaomi Mi 11'e göre daha kompakt bir yapıyor sahip. Arka tarafta ise üçlü bir kamera tasarımı var. Ana kameranın 50 MP olduğu belirtiliyor.
Telefon 4 nm Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1'i temel alıyor. Xiaomi 12 bu teknolojinin üzerine kurulacak ilk telefonlardan biri. Bir diğer iddia ise Xiaomi 12 100 Watt hızlı şarjla gelecek. Telefonun bataryası ise 5000 mAh boyutunda.