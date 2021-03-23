Xiaomi Black Shark 4 ve Black Shark 4 Pro'yu duyurdu: İşte fiyatı ve özellikleri
Xiaomi oyun telefonu arayanları heyecanlandıracak Black Shark serisinin dördüncünü duyurdu. İki ayrı seri olarak duyurulan Black Shark 4'ün bir standart bir de Pro versiyonu bulunuyor. İşte Xiaomi Black Shark 4 ve Black Shark 4 Pro'nun fiyatı ve özellikleri...
ntv.com.tr
23.03.2021 - 14:40
Çinli telefon üreticisi Xiaomi üstün performans serisi Black Shark'ın yeni modellerini duyurdu.
Oyunculara özel üretilen serinin yeni modelleri Black Shark 4 ve Black Shark 4 Pro adı altında piyasaya sürülecek.
Xiaomi'nin en gelişmiş Black Shark 4 Pro modelinde 16 GB RAM, 144 Hz ekran yenileme hızı ve 120W hızlı şarj desteğiyle birlikte 4 bin 500 MAh'lık batarya bulunuyor.
Pro modelde Snapdragon'un yeni üstün performans çip'i Snapdragon 888'e yer verilirken standart modelde ise Snapdragon 870 kullanılmış. Snapdragon 870'in kendisi bile aslında bir üstün performans çipi.
Black Shark 4 modelinde 6, 8 ve 12 GB RAM seçenekleri tüketiciye sunuluyor. Black Shark Pro'da ise RAM 6, 8 ve 12 GB olarak yine üç seçeneğe ayrılmış.
Black Shark 4 özellikleri
İşlemci:
CPU: Snapdragon 870
GPU: Adreno 650
RAM: 6/8/12 GB
Depolama: 128/256 GB
Ekran:
Boyut: 6,67 inç
Çözünürlük: Full HD+
Yenileme Hızı: 144 Hz
Arka Kamera:
Ana Kamera: 48 MP, f/1.79
Ultra Geniş Açı Kamera: 8 MP, f/2.4
Makro Kamera: 5 MP, f/2.4
Ön Kamera: 20 MP, f/2,45
Batarya:
Kapasite: 4.500 mAh
Hızlı Şarj: 120W
İşletim Sistemi:
OS: Android 11
Arayüz: JoyUI 12.5
Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2
Black Shark 4 Pro özellikleri
İşlemci:
CPU: Snapdragon 888
GPU: Adreno 660
RAM: 8/12/16 GB
Depolama: 128/256/512 GB
Ekran:
Boyut: 6,67 inç
Çözünürlük: Full HD+
Yenileme Hızı: 144 Hz
Arka Kamera:
Ana Kamera: 64 MP, f/1.79
Ultra Geniş Açı Kamera: 8 MP, f/2.4
Makro Kamera: 5 MP, f/2.4
Ön Kamera: 20 MP, f/2,45
Batarya:
Kapasite: 4.500 mAh
Hızlı Şarj: 120W
İşletim Sistemi:
OS: Android 11
Arayüz: JoyUI 12.5
Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2
Black Shark 4 fiyatı
6 GB + 128 GB: 383 dolar
8 GB + 128 GB: 414 dolar
12 GB + 128 GB: 460 dolar
12 GB + 256 GB: 506 dolar
Black Shark 4 Pro fiyatı
8 GB + 128 GB: 614 dolar
12 GB + 256 GB: 691 dolar
16 GB + 512 GB: 813 dolar
Cihazların Türkiye fiyatı bilinmiyor.