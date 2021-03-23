Xiaomi Black Shark 4 ve Black Shark 4 Pro'yu duyurdu: İşte fiyatı ve özellikleri

Xiaomi oyun telefonu arayanları heyecanlandıracak Black Shark serisinin dördüncünü duyurdu. İki ayrı seri olarak duyurulan Black Shark 4'ün bir standart bir de Pro versiyonu bulunuyor. İşte Xiaomi Black Shark 4 ve Black Shark 4 Pro'nun fiyatı ve özellikleri...

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ntv.com.tr 23.03.2021 - 14:40

Çinli telefon üreticisi Xiaomi üstün performans serisi Black Shark'ın yeni modellerini duyurdu.



Oyunculara özel üretilen serinin yeni modelleri Black Shark 4 ve Black Shark 4 Pro adı altında piyasaya sürülecek.

Xiaomi'nin en gelişmiş Black Shark 4 Pro modelinde 16 GB RAM, 144 Hz ekran yenileme hızı ve 120W hızlı şarj desteğiyle birlikte 4 bin 500 MAh'lık batarya bulunuyor.

Pro modelde Snapdragon'un yeni üstün performans çip'i Snapdragon 888'e yer verilirken standart modelde ise Snapdragon 870 kullanılmış. Snapdragon 870'in kendisi bile aslında bir üstün performans çipi.

Black Shark 4 modelinde 6, 8 ve 12 GB RAM seçenekleri tüketiciye sunuluyor. Black Shark Pro'da ise RAM 6, 8 ve 12 GB olarak yine üç seçeneğe ayrılmış.

Black Shark 4 özellikleri İşlemci:

CPU: Snapdragon 870

GPU: Adreno 650

RAM: 6/8/12 GB

Depolama: 128/256 GB

Ekran:

Boyut: 6,67 inç

Çözünürlük: Full HD+

Yenileme Hızı: 144 Hz

Arka Kamera:

Ana Kamera: 48 MP, f/1.79

Ultra Geniş Açı Kamera: 8 MP, f/2.4

Makro Kamera: 5 MP, f/2.4

Ön Kamera: 20 MP, f/2,45

Batarya:

Kapasite: 4.500 mAh

Hızlı Şarj: 120W

İşletim Sistemi:

OS: Android 11

Arayüz: JoyUI 12.5

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2

Black Shark 4 Pro özellikleri İşlemci:

CPU: Snapdragon 888

GPU: Adreno 660

RAM: 8/12/16 GB

Depolama: 128/256/512 GB

Ekran:

Boyut: 6,67 inç

Çözünürlük: Full HD+

Yenileme Hızı: 144 Hz

Arka Kamera:

Ana Kamera: 64 MP, f/1.79

Ultra Geniş Açı Kamera: 8 MP, f/2.4

Makro Kamera: 5 MP, f/2.4

Ön Kamera: 20 MP, f/2,45

Batarya:

Kapasite: 4.500 mAh

Hızlı Şarj: 120W

İşletim Sistemi:

OS: Android 11

Arayüz: JoyUI 12.5

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2

Black Shark 4 fiyatı 6 GB + 128 GB: 383 dolar

8 GB + 128 GB: 414 dolar

12 GB + 128 GB: 460 dolar

12 GB + 256 GB: 506 dolar

Black Shark 4 Pro fiyatı

8 GB + 128 GB: 614 dolar

12 GB + 256 GB: 691 dolar

16 GB + 512 GB: 813 dolar

Cihazların Türkiye fiyatı bilinmiyor.