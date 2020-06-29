Xiaomi CEO'su favori telefonlarını açıkladı (iPhone kullandığı ortaya çıkmıştı)

Xiaomi CEO’su üç favori akıllı telefon modelini açıkladı. Geçtiğimiz ay Lei Jun'un iPhone kullandığı yaptığı paylaşım ile ortaya çıkmıştı

ntv.com.tr 29.06.2020 - 08:50

Xiaomi CEO'su favori telefonlarını açıkladı (iPhone kullandığı ortaya çıkmıştı) - 1

Çin merkezli teknoloji firması Xiaomi'nin  kurucularından olan ve aynı zamanda CEO görevini de üstlenen Lei Jun, üç favori akıllı telefon modelini açıkladı.  

Xiaomi CEO'su favori telefonlarını açıkladı (iPhone kullandığı ortaya çıkmıştı) - 2

Lei Jun, geçtiğimiz aylarda düzenlenen bir etkinlik kapsamında Xiaomi imzalı favori akıllı telefon modelinin Mi Mix 2 olduğunu duyurmuştu.  

Xiaomi CEO'su favori telefonlarını açıkladı (iPhone kullandığı ortaya çıkmıştı) - 3

Lei Jun şimdi favori telefon listesini üçe çıkardı. CEO’nun listeye eklediği diğer modeller ise Mi 6 Bright Silver Discovery Edition ile Mi 10 Pro oldu. 

Xiaomi CEO'su favori telefonlarını açıkladı (iPhone kullandığı ortaya çıkmıştı) - 4

Geçtiğimiz ay Xiaomi CEO'su Lei Jun'un  iPhone kullandığı yaptığı paylaşım ile ortaya çıkmıştı.  

Xiaomi CEO'su favori telefonlarını açıkladı (iPhone kullandığı ortaya çıkmıştı) - 5
CEO bunun üzerine paylaşımını silmiş ve Xiaomi'ye ait bir model ile aynı paylaşımı tekrar yayınlamıştı.
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