Xiaomi CEO'su favori telefonlarını açıkladı (iPhone kullandığı ortaya çıkmıştı)

ntv.com.tr 29.06.2020 - 08:50
Çin merkezli teknoloji firması Xiaomi'nin kurucularından olan ve aynı zamanda CEO görevini de üstlenen Lei Jun, üç favori akıllı telefon modelini açıkladı.
Lei Jun, geçtiğimiz aylarda düzenlenen bir etkinlik kapsamında Xiaomi imzalı favori akıllı telefon modelinin Mi Mix 2 olduğunu duyurmuştu.
Lei Jun şimdi favori telefon listesini üçe çıkardı. CEO’nun listeye eklediği diğer modeller ise Mi 6 Bright Silver Discovery Edition ile Mi 10 Pro oldu.
Geçtiğimiz ay Xiaomi CEO'su Lei Jun'un iPhone kullandığı yaptığı paylaşım ile ortaya çıkmıştı.