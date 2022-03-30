Xiaomi Türkiye Note 11 ailesini tanıttı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri

REDMİ NOTE 11 PRO 5G ÖZELLİKLERİ



Note 11 ailesinin 5G'li bir diğer telefonu ise Note 11 Pro 5G. Çipset olarak Qualcomm Snapdragon'un 695 yongasının kullanıldığı telefonda 6.67 inçlik ekran bulunuyor. Bu ekran da Note 11 Pro'da olduğu gibi 120Hz yenileme 360Hz dokunmatik algılama hızına sahip ve Full HDP+ AMOLED'den oluşuyor. Ekran Gorilla Glass 5'le korunuyor.



Cihazın kamera bloğunda diğer modele benzer 108 MP'lik geniş açı ana kamera, 8MP'lik geniş açı ve 2MP'lik makro söensör bulunuyor. Önde ise 16 MP'lik bir selfie kamerası yer alıyor. 5000 mAh bataryaya sahip bu cihaz 67W hızlı şarj desteğine sahip.