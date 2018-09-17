Xiaomi Mi 8'in Türkiye fiyatı belli oldu
ntv.com.tr
Xiaomi Mi 8'in Türkiye'de açılan ilk Mi Store'daki fiyatı belli oldu.
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Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin Türkiye yetkili distribütörü EVOFONE, ülkemizdeki ilk Mi Store mağazasını dün açtı.
Dün gerçekleşen açılış ile firmanın amiral gemisi modeli Xiaomi Mi 8'in Türkiye fiyatı da netlik kazanmış oldu.
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XİAOMİ Mİ 8'İN ÖZELLİKLERİ NELER?
Xiaomi Mi 8'in 128 GB'lık versiyonunun Mi Store fiyatı 5.399 TL olarak belirlendi.
Peki Xiaomi Mi 8 kullanıcılarına neler sunuyor? İşte Xiaomi Mi 8’in teknik özellikleri...
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Xiaomi Mi 8 ekranı 6.21 inç ile 1080 x 2248 piksel çözünürlük sunuyor.
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Ekran kasa oranı yüzde 88.5 iken, 18:7:9 oranları sunuluyor.
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Ayrıca Always-On ekran özelliği de desteklenecek.
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Telefonun pil değeri ise 3 bin 400 mAh.
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Çift ana kamera ile gelecek olan telefon, 12 MP + 12 MP‘lik iki farklı sensör kullanıyor.
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8Ayrıca portre fotoğraflarınızda yapay zeka destekli sahne algılama ve video düzenleme seçenekleri bulunuyor.