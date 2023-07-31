X'in binasındaki Twitter tabelası tamamen kaldırıldı
X yani eski adıyla Twitter, artık tamamen logo ve ismini değiştirdi. Kısa süre önce Twitter tabelasını söktürmek isterken San Fransisco Yapı Denetimi'nin engeline takılan şirket, bugün itibarıyla kuş logosounu ve Twitter ismini binadan kaldırdı. Öte yandan binanın tepesinde led ışıklı X logosu yer aldı.
MERKEZ BİNASINDA DA DEĞİŞİM BAŞLADI
Elon Musk'ın Twitter'ın ismini ve logosunu "X" harfine çevirmesinin ardından San Fransisco'da bulunan merkez binasında da logo değişimi yaşandı.