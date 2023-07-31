X'in binasındaki Twitter tabelası tamamen kaldırıldı

X yani eski adıyla Twitter, artık tamamen logo ve ismini değiştirdi. Kısa süre önce Twitter tabelasını söktürmek isterken San Fransisco Yapı Denetimi'nin engeline takılan şirket, bugün itibarıyla kuş logosounu ve Twitter ismini binadan kaldırdı. Öte yandan binanın tepesinde led ışıklı X logosu yer aldı.

X'in binasındaki Twitter tabelası tamamen kaldırıldı - 1

MERKEZ BİNASINDA DA DEĞİŞİM BAŞLADI

Elon Musk'ın Twitter'ın ismini ve logosunu "X" harfine çevirmesinin ardından San Fransisco'da bulunan merkez binasında da logo değişimi yaşandı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

X'in binasındaki Twitter tabelası tamamen kaldırıldı - 2

YAPI DENETİMİ ENGELİNE TAKILDI

Geçtiğimiz günlerde Twitter merkez binasındaki tabelayı kaldırmayı denemiş, ancak San Francisco Yapı Denetim Departmanı'ndan izin alınmadığı gerekçesiyle polis engeline takılmıştı.

X'in binasındaki Twitter tabelası tamamen kaldırıldı - 3

Tüm bunların ardından Elon Musk, merkez binasının tepesine led ışıklı bir X tabelası astırdı. Öte yandan Twitter'ın eski logosu ve ismi hala binada duruyordu.

X'in binasındaki Twitter tabelası tamamen kaldırıldı - 4

YALNIZCA X LOGOSU BULUNUYOR

Bugün itibarıyla artık San Fransisco'daki merkez binasında yalnızca "X" logosu bulunuyor. Twitter ismi ve kuş logosunun tamamen söküldüğü görüldü.

X'in binasındaki Twitter tabelası tamamen kaldırıldı - 5
X'in binasındaki Twitter tabelası tamamen kaldırıldı - 6
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