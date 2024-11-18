X'in sonu mu geliyor? Trump - Musk dostluğu tarihin en büyük kaybını yaşattı
X'in sahibi Elon Musk, ABD genel seçimlerinde Donald Trump''ın seçimi kazanmasında önemli rol oynamıştı. Bu yaşananların ardından X, platform tarihinin en büyük kullanıcı kaybını yaşadı. Musk ise seçim sonrası Trump tarafından Hükümet Verimliliği Departmanı'nın başına getirilirken, rakip sosyal medya platformu Bluesky'ın 24 saatte 1 milyon kullanıcı kazandığı kaydedildi.
TARİHİNİN EN BÜYÜK KULLANICI KAYBI
X yani eski adıyla Twitter ABD'de gerçekleşen seçimlerin ardından tarihinin en büyük kullanıcı kaybını yaşadı.
X'e rakip olarak çıkış yapan Bluesky 16 milyon kullanıcıya ulaşırken, geçen hafta 24 saat içerisinde 1 milyon yeni kullanıcı kazandı.
6 Kasım’daki Donald Trump’ın seçim zaferinden bu yana yüz binlerce ABD'li kullanıcı X platformunu terk etti.
Bu kullanıcı kayıplarının sebebi ise X’in sahibi Elon Musk olarak gösteriliyor.
Dünyanın en zengin insanı olan Musk, sosyal medya platformunu dönüştürerek Trump’ın seçimi kazanmasında önemli bir rol oynadı.