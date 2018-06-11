Yahoo Messenger kapanıyor

Yahoo, şirketin Verizon ile entegrasyonu sırasında elde edilen istihbarat sayesinde kullanıcı hesaplarında daha fazla ihlal tespit ettiğini ve adli birimlerden de yardım aldığını belirtti ve şu açıklamayı yapmıştı:

"Önemle belirtmek gerekiyor ki, Yahoo'nun Aralık 2016'da Ağustos 2013'te gerçekleşen siber hırsızlığı hırsızlığı duyurmuş ve bununla bağlantılı olarak tüm hesapları korumak için harekete geçmiştir. Şirket, hırsızlıktan beri şifrelerini değiştirmeyen tüm kullanıcıların bunu yapması için zorunlu tutmuştur. Ayrıca, Yahoo, şifrelenmemiş güvenlik soruları ve cevaplarını geçersiz kılarak bir hesaba erişilmesini geçersiz kılmıştır."