Yahoo Messenger kapanıyor
ntv.com.tr
Bir dönemin popüler mesajlaşma hizmeti Yahoo Messenger'ın kapatılacağı tarih yapılan resmi duyuru ile belli oldu.
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1Bir efsane için daha yolun sonuna gelindi! Son dönemde güçlü rakipleri ile rekabet edemez duruma gelen ve hızla kan kaybeden Yahoo'nun popüler mesajlaşma hizmeti Yahoo Messenger kapanmaya hazırlanıyor.
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Yaklaşık 20 yıldır kullanıcılarına hizmet sağlayan Yahoo Messenger'ın kapanacağı bilgisi yapılan resmi duyuru ile kamuoyu ile paylaşıldı.
Verizon mesajlaşma uygulamasının 17 Temmuz itibari ile erişime kapanacağını duyurdu.
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Geçtiğimiz yıl Verizon Yahoo'yu 4.5 milyar dolar karşılığında satın almıştı.
Satış anlaşmasının ardından Yahoo'nun elinde kalan varlıkları arasında Çinli e-ticaret devi Alibaba Group'taki yüzde 15 ve Yahoo Japonya'daki yüzde 36'lık hisseler ile nakit stoklar ve çekirdek olmayan patentler gösterilmişti.
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4Söz konusu satışın resmen tamamlanmasının ardından şirket hayatına 'Altaba Inc' olarak devam etmeye başlamıştı.
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5Bir dönem Google'ın sektördeki en büyük rakibi olan Yahoo, 2013 yılında uğradığı siber saldırı sonucu 3 milyar Yahoo hesabının etkilendiğini duyurunca kullanıcılarının da güvenini kaybederek son darbeyi almıştı.
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6Yahoo, geçen yıl bünyesindeki yaklaşık 3 milyar hesaptan bir milyarının sızdırıldığını açıklamış ve güvenlik açığı nedeniyle kullanıcılarından büyük tepki toplamıştı. Fakat, Yahoo en son yaptığı açıklamada her bir kullanıcının 2013 yılındaki siber saldırı nedeniyle mağdur olduğunu itiraf etmişti.
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Yahoo, şirketin Verizon ile entegrasyonu sırasında elde edilen istihbarat sayesinde kullanıcı hesaplarında daha fazla ihlal tespit ettiğini ve adli birimlerden de yardım aldığını belirtti ve şu açıklamayı yapmıştı:
"Önemle belirtmek gerekiyor ki, Yahoo'nun Aralık 2016'da Ağustos 2013'te gerçekleşen siber hırsızlığı hırsızlığı duyurmuş ve bununla bağlantılı olarak tüm hesapları korumak için harekete geçmiştir. Şirket, hırsızlıktan beri şifrelerini değiştirmeyen tüm kullanıcıların bunu yapması için zorunlu tutmuştur. Ayrıca, Yahoo, şifrelenmemiş güvenlik soruları ve cevaplarını geçersiz kılarak bir hesaba erişilmesini geçersiz kılmıştır."
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"KREDİ KARTI VE BANKA HESAP BİLGİLERİNİ ELE GEÇİREMEDİLER"Yahoo'nun saldırıdan etkilenen 3 milyar dolayındaki diğer kullanıcılarını da bilgilendirdiği vurgulanan açıklamada, bilgisayar korsanlarının kullanıcılarının kredi kartı ve banka hesap bilgilerini ele geçiremediği kaydedimişti.
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94.5 milyar dolarlık satışın ardından şirketin CEO’su Marissa Mayer ise 23 milyon dolar ikramiye alarak emekliye ayrılmıştı.