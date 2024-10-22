Yalnızlık, bunama riskini artırıyor

Florida Eyalet Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, yalnızlık hissinin bunama riskini yüzde 30 artırdığını ortaya koydu. 600.000'den fazla kişi üzerinde yapılan analiz, yalnızlığın yaş veya cinsiyetten bağımsız olarak bilişsel bozukluk için önemli bir risk faktörü olduğunu gösterdi.

Yalnızlık, bunama riskini artırıyor - 1

YÜZDE 30 ORANINDA ARTIŞ

Florida Eyalet Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri tarafından yürütülen yeni araştırma, dünya çapında 600.000'den fazla kişiden elde edilen verileri analiz ederek yalnızlık ve bunama arasındaki ilişkiyi ölçtü.

Çalışmanın analizi, yalnızlık hissi yaşamanın bunama gelişme riskini yüzde 30 oranında artırdığını gösterdi.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Yalnızlık, bunama riskini artırıyor - 2

YALNIZLIK, DEMANS İLE İLİŞKİLENDİRİLDİ

Araştırmayı yöneten Yardımcı Doçent Martina Luchetti, "Yalnızlığı kötü sağlık koşullarıyla ilişkilendiren kanıtlar göz önüne alındığında bu sonuçlar şaşırtıcı değil. Demans, klinik başlangıcından onlarca yıl önce başlayan nöropatolojik değişikliklerle seyreden bir spektrumdur. Yalnızlığın bu spektrumdaki farklı bilişsel sonuçlar veya semptomlarla bağlantısını incelemeye devam etmek önemlidir. Yalnızlık - sosyal ilişkilerden duyulan memnuniyetsizlik - bilişsel olarak ve günlük yaşamda nasıl işlediğinizi etkileyebilir." dedi.

Yalnızlık, bunama riskini artırıyor - 3

Analiz, yalnızlığın yaş veya cinsiyetten bağımsız olarak bilişsel bozukluk için önemli bir risk faktörü olduğunu ortaya koydu.

Ayrıca yalnızlık, Alzheimer hastalığı gibi belirli demans nedenleri ve tanıdan önce ortaya çıkabilecek bilişsel bozukluklarla da ilişkilendirildi.

Luchetti, "Yalnızlığın sağlık açısından sonuçlarına çok fazla ilgi var. Artık bir ilişkiye dair sağlam kanıtlar olduğuna göre, hem yalnızlığı önlemek veya yönetmek hem de yaşlanan yetişkinlerin refahını ve bilişsel sağlığını desteklemek için yalnızlığın kaynaklarını belirlemek kritik önem taşıyor" dedi.

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