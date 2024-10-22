Yalnızlık, bunama riskini artırıyor

Analiz, yalnızlığın yaş veya cinsiyetten bağımsız olarak bilişsel bozukluk için önemli bir risk faktörü olduğunu ortaya koydu.

Ayrıca yalnızlık, Alzheimer hastalığı gibi belirli demans nedenleri ve tanıdan önce ortaya çıkabilecek bilişsel bozukluklarla da ilişkilendirildi.

Luchetti, "Yalnızlığın sağlık açısından sonuçlarına çok fazla ilgi var. Artık bir ilişkiye dair sağlam kanıtlar olduğuna göre, hem yalnızlığı önlemek veya yönetmek hem de yaşlanan yetişkinlerin refahını ve bilişsel sağlığını desteklemek için yalnızlığın kaynaklarını belirlemek kritik önem taşıyor" dedi.