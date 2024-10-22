Yalnızlık, bunama riskini artırıyor
Florida Eyalet Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, yalnızlık hissinin bunama riskini yüzde 30 artırdığını ortaya koydu. 600.000'den fazla kişi üzerinde yapılan analiz, yalnızlığın yaş veya cinsiyetten bağımsız olarak bilişsel bozukluk için önemli bir risk faktörü olduğunu gösterdi.
YÜZDE 30 ORANINDA ARTIŞ
Florida Eyalet Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri tarafından yürütülen yeni araştırma, dünya çapında 600.000'den fazla kişiden elde edilen verileri analiz ederek yalnızlık ve bunama arasındaki ilişkiyi ölçtü.
Çalışmanın analizi, yalnızlık hissi yaşamanın bunama gelişme riskini yüzde 30 oranında artırdığını gösterdi.