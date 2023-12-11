Yapay zeka 3 büyük arkeolojik gizemi çözebilir: Bilinmeyen diller okunabilir
Yapay zekanın büyük veriler üzerindeki tespit yeteneği antik dünyanın en büyük gizemlerinden bazılarını çözebilecek. Araştırmacılara göre, okunmaz olduğu düşünülen eski metinleri deşifre etmek ve hatta İsa'nın doğumundan 2 bin yıl öncesine ait bilinmeyen dilleri okumak mümkün.
Yapay zeka, araştırmacıların görüntüleri çok daha hızlı bir şekilde incelemesine olanak tanıyarak araştırmaları hızlandırıyor.
Bu teknikler, dilin tarihi hakkındaki temel sorulara yanıt verebilir ve potansiyel olarak Yunan ve Romalı yazarların kayıp eserlerini ortaya çıkarabilir.