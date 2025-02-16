Yapay zeka artık zihin okuyacak: Yüzde 80 doğruluk oranıyla tahmin ediyor
Meta, yeni geliştirdiği yapay zeka aracı sayesinde insan düşüncelerini çözmeye ve zihin okumaya yaklaşıyor. ABD'li teknoloji devinin geliştirdiği yapay zeka modelinin düşünülmüş cümleleri yüzde 80 doğruluk oranıyla tahmin edebildiği ortaya çıktı.
Facebook’un ana şirketi Meta’daki yapay zeka araştırmacıları, insan zihnini okuyabilme ve düşüncelerini çözebilme konusunda büyük ilerlemeler kaydediyor.
Meta’nın geliştirdiği yapay zeka modeli, düşünülmüş cümleleri yüzde 80 doğruluk oranıyla doğru tahmin edebiliyor.
Üstelik bunun için beyne çip yerleştirilmesine gerek duyulmuyor.