Yapay zeka artık zihin okuyacak: Yüzde 80 doğruluk oranıyla tahmin ediyor

KONUŞAMAYAN İNSANLARA İLETİŞİM İMKANI

Bu araştırmanın nihai hedeflerinden biri, kaza veya hastalık sonucu konuşma yetisini kaybeden bireylerin sadece düşünceleriyle iletişim kurabilmesini sağlamak.

Ancak şu ana kadar yapılan testler yalnızca sağlıklı bireylerle gerçekleştirildi.

Yapay zekanın beyin hasarı olan kişilerde nasıl çalışacağı ise bilinmiyor.

Bunun yanı sıra çözülmesi gereken önemli bir teknik engel bulunuyor: MEG ölçümleri için manyetik olarak yalıtılmış özel bir oda gerekiyor. Ayrıca, kullanılan cihazlar günlük kullanım için fazlasıyla büyük ve hantal.

Bu çığır açan teknolojinin gelecekte nasıl gelişeceği merakla bekleniyor.