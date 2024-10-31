Yapay zeka bilimle ters düştü: Beyaz ırkı üstün gösteriyor, ırkçılığı teşvik ediyor!
Yapılan araştırmalara göre, yapay zeka destekli arama motorları, bilimsel dayanağı olmayan "beyaz ırkın genetik olarak üstün olduğu" iddialarını öne çıkararak tehlikeli yanıltıcı bilgilere zemin hazırlıyor. Uzmanlar Google, Microsoft ve Perplexity gibi platformların, geçersiz verilere dayanan IQ istatistiklerini kullanıcılarla paylaştığını ortaya koyan araştırmanın toplumsal radikalleşmeye yol açabileceğinden endişe ediyor.
Yapılan yeni bir araştırma, Google, Microsoft ve Perplexity gibi yapay zeka destekli arama motorlarının, bilimsel dayanağı olmayan "beyaz ırkın genetik olarak üstün olduğu" yönündeki fikirleri öne çıkardığını ortaya koydu.
Bu durum, kullanıcılar için yanıltıcı ve potansiyel olarak tehlikeli sonuçlar doğurabilir.