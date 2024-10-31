Yapay zeka bilimle ters düştü: Beyaz ırkı üstün gösteriyor, ırkçılığı teşvik ediyor!

Yapılan araştırmalara göre, yapay zeka destekli arama motorları, bilimsel dayanağı olmayan "beyaz ırkın genetik olarak üstün olduğu" iddialarını öne çıkararak tehlikeli yanıltıcı bilgilere zemin hazırlıyor. Uzmanlar Google, Microsoft ve Perplexity gibi platformların, geçersiz verilere dayanan IQ istatistiklerini kullanıcılarla paylaştığını ortaya koyan araştırmanın toplumsal radikalleşmeye yol açabileceğinden endişe ediyor.

Yapay zeka bilimle ters düştü: Beyaz ırkı üstün gösteriyor, ırkçılığı teşvik ediyor! - 1

Yapılan yeni bir araştırma, Google, Microsoft ve Perplexity gibi yapay zeka destekli arama motorlarının, bilimsel dayanağı olmayan "beyaz ırkın genetik olarak üstün olduğu" yönündeki fikirleri öne çıkardığını ortaya koydu.

Bu durum, kullanıcılar için yanıltıcı ve potansiyel olarak tehlikeli sonuçlar doğurabilir.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Yapay zeka bilimle ters düştü: Beyaz ırkı üstün gösteriyor, ırkçılığı teşvik ediyor! - 2

BİLİMSEL VERİLERLE ÇELİŞİKİLİ

ABD merkezli teknoloji ve kültür dergisi Wired'da yayımlanan makaleye göre, Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren ırkçılık karşıtı "Hope Not Hate" grubunun araştırmacısı Patrik Hermansson, IQ puanlarının beyaz üstünlüğünü kanıtlamak amacıyla kullanılabileceğini iddia eden bir veri setini inceledi.

Hermansson, bu bilgilerin İnsan Çeşitliliği Vakfı'na (Human Diversity Foundation) dayandığını belirtti.

Yapay zeka bilimle ters düştü: Beyaz ırkı üstün gösteriyor, ırkçılığı teşvik ediyor! - 3

GEÇERSİZ VERİLERE DAYANIYOR

Hermansson, Google'da "Pakistan IQ" yazdığında, yapay zeka destekli "Overviews" aracının Pakistan'ın IQ'sunu 80 olarak belirttiğini tespit etti. Benzer sonuçlar diğer ülkeler için de geçerliydi.

Bu verilerin, 2023'te ölen ve Pioneer Fund'ın eski başkanı Richard Lynn tarafından yayımlanan geçersiz verilere dayandığı ortaya çıktı.

Yapay zeka bilimle ters düştü: Beyaz ırkı üstün gösteriyor, ırkçılığı teşvik ediyor! - 4

GOOGLE'DAN AÇIKLAMA

Google sözcüsü Ned Adriance, "AI Overviews aracılığıyla sağlanan ve politikalarımızı ihlal eden yanıtlar kaldırıldı" dedi.

Ancak, "Overviews" aracının hala Lynn'in çalışmalarını referans alan bilgileri sunduğu kaydedildi. Microsoft'un Copilot ve Perplexity gibi diğer yapay zeka araçları da benzer şekilde bu geçersiz verilere atıfta bulundu.

Yapay zeka bilimle ters düştü: Beyaz ırkı üstün gösteriyor, ırkçılığı teşvik ediyor! - 5

"BİLİMSEL IRKÇILIK SİYASİ PROJELERE DESTEK VERİYOR"

Uzmanlar, bu tür verilerin toplumu radikalleştirebileceğinden endişe ediyor. Brunel Üniversitesi'nden Rebecca Sear, "Bu istatistiklerin sorgusuz sualsiz kullanımı derin bir sorun" diyerek, bilimsel ırkçılığın siyasi projelerine yardımcı olduğunu vurguladı.

Yapay zeka bilimle ters düştü: Beyaz ırkı üstün gösteriyor, ırkçılığı teşvik ediyor! - 6

RİCHARD LYNN KİMDİR?

Richard Lynn, 1930'da İngiltere'de doğmuş bir psikolog ve eğitimci olarak, zeka ve IQ testleri üzerine yaptığı tartışmalı çalışmalarla tanınıyor. Lynn'in verileri, aşırı sağcı ve ırkçı gruplar tarafından sıkça kullanılıyor ve bu durum, toplumda daha geniş bir tartışma başlatıyor.

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