Yapay zeka bilimle ters düştü: Beyaz ırkı üstün gösteriyor, ırkçılığı teşvik ediyor!

Yapılan yeni bir araştırma, Google, Microsoft ve Perplexity gibi yapay zeka destekli arama motorlarının, bilimsel dayanağı olmayan "beyaz ırkın genetik olarak üstün olduğu" yönündeki fikirleri öne çıkardığını ortaya koydu.

Bu durum, kullanıcılar için yanıltıcı ve potansiyel olarak tehlikeli sonuçlar doğurabilir.