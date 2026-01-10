Yapay zeka botu Grok, çocuk istismarı gerekçesiyle gündemde

Bunun üzerine X yönetimi ise, görsel üretme özelliğinin ücretli abonelere sınırlandırılsa da yapılan değişikliğe rağmen Grok'un yine de “soyunma” temalı ve cinsel içerikli görseller ürettiğini belirtiyor.

ABD'li milyarder Elon Musk'un sahipliğindeki X şirketi ve Grok'un geliştiricisi xAI şirketinin, rızasız oluşturulan müstehcen görüntüler ve çocuklara ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli görüntüler oluşturulması nedeniyle dünya çapındaki düzenleyici kurumlar tarafından giderek artan sayıda soruşturmayla karşı karşıya kaldığı aktarılıyor.