Yapay zeka depresyon getiriyor, kullananları tetikliyor
22.01.2026 11:27
AA
ABD'de yapay zeka robotuyla sohbet etmenin ruhsal sağlığına etkisiyle ilgili 20 bin kişilik araştırma yapıldı. Yapay zeka ruh sağlığını etkiliyor.
YAPAY ZEKA DERT ORTAĞI OLDU
Dünya genelin yapay zeka sohbet robotlarıyla dertleşmek sıklıkla tercih edilir oldu. Ancak yapılan araştırmalar yapay zeka robotuyla sohbet etmenin depresyon riskini arttırdığını ortaya koydu. JAMA Network Open'da yayınlanan makalede yapay zekâ destekli sohbet robotlarının günlük kullanımı depresyon riskini yüzde 30 oranında artırdığı açıklandı.
GENÇLER DAHA HASSAS
Nisan ve Mayıs 2025 tarihleri arasında 20 bin 847 ABD'li yetişkinle yapılan anket, katılımcıların yüzde 10,3'ünün günlük olarak üretken yapay zeka kullandığını, bunların yüzde 5,3'ünün ise gün içinde birden fazla kez sohbet robotlarına başvurduğunu ortaya koydu.
Özellikle genç kullanıcıların ruh sağlının daha hassas olduğu ortaya çıktı. Yapay zekanın psikolojik etkilerine karşı daha savunmasız durumda oldukları belirlendi. Araştırmacılar, daha detaylı bir sonuç elde edilebilmesi için daha fazla veriye ihtiyaç duyduklarını belitti.