Yapay zeka depresyon getiriyor, kullananları tetikliyor

Nisan ve Mayıs 2025 tarihleri ​​arasında 20 bin 847 ABD'li yetişkinle yapılan anket, katılımcıların yüzde 10,3'ünün günlük olarak üretken yapay zeka kullandığını, bunların yüzde 5,3'ünün ise gün içinde birden fazla kez sohbet robotlarına başvurduğunu ortaya koydu.

Özellikle genç kullanıcıların ruh sağlının daha hassas olduğu ortaya çıktı. Yapay zekanın psikolojik etkilerine karşı daha savunmasız durumda oldukları belirlendi. Araştırmacılar, daha detaylı bir sonuç elde edilebilmesi için daha fazla veriye ihtiyaç duyduklarını belitti.