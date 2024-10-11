Yapay zeka devrimi: Hangi meslekler tehdit altında?

Teniste geleneklerine bağlılığıyla bilinen Wimbledon'ın teknoloji karşısında geri adım atmasının ardından, 147 yıldır görev yapan çizgi hakemlerinin görevine son veren organizasyon, yeni sezonda yapay zeka kullanacağını açıkladı. Peki, yapay zekanın ele geçireceği bir sonraki meslek ne? Yeni bir araştırma, yıllarca eğitim ve nitelik gerektiren birkaç iş de dahil olmak üzere, hangi mesleklerin görevlerini robotlara bırakacağını ortaya çıkardı.

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Yapılan yeni bir araştırma, dünyaca saygın mesleklerin bile yapay zeka devrimine karşı bağışık olmadığını gösterdi. Wimbledon’ın 147 yıllık çizgi hakemliği mesleği, yapay zeka destekli elektronik hat çağrısı (ELC) teknolojisi nedeniyle tarihe karışacak. 

Cambridge merkezli Nokia Bell Labs şirketi araştırmacıları, bir mesleğin görevlerinin son yapay zeka yenilikleriyle ne kadar uyumlu olduğunu değerlendiren Yapay Zeka Etki (AII) puanını geliştirdiler.

2015-2022 yılları arasında ABD Patent ve Marka Ofisi'ne sunulan 24 binden fazla yapay zeka ile ilgili patent analiz edildi. Sonuçlar, daha önce tehdit altında olmadığı düşünülen birçok mesleğin yer değiştirme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu gösterdi. İşte risk altında olan 10 meslek. 

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Yapay zeka devrimi: Hangi meslekler tehdit altında? - 2

10- ENDÜSTRİYEL KAMYON VE TRAKTÖR OPERATÖRÜ 

Yapay zeka devrimi: Hangi meslekler tehdit altında? - 3

9- NÖROLOG 

Yapay zeka devrimi: Hangi meslekler tehdit altında? - 4

8- SEVKİYAT GÖREVLİSİ

Yapay zeka devrimi: Hangi meslekler tehdit altında? - 5

7- ORTODONTİST

Yapay zeka devrimi: Hangi meslekler tehdit altında? - 6

6- MEKATRONİK TEKNİSYENİ

Yapay zeka devrimi: Hangi meslekler tehdit altında? - 7

5- MR ( MANYETİK REZONANS) TEKNİKERİ

Yapay zeka devrimi: Hangi meslekler tehdit altında? - 8

4- HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ

Yapay zeka devrimi: Hangi meslekler tehdit altında? - 9

3- NÜKLEER TIP TEKNİKERİ

Yapay zeka devrimi: Hangi meslekler tehdit altında? - 10

2- SES MÜHENDİSİ

Yapay zeka devrimi: Hangi meslekler tehdit altında? - 11

1- EKG (ELEKTROKARDİYOGRAM) TEKNİKERİ 

Risk listesinin en başında elektrokardiyogram (EKG) teknoloji uzmanı/teknisyeni yer alıyor. Araştırma ekibi, EKG uzmanlarının/teknikerlerinin yaptığı görevlerin yüzde 60'ının yakın zamanda yapay zeka destekli donanımlarla değiştirileceğini söylüyor.

En çok etkilenen diğer işler arasında 13. sırada güvenlik görevlileri 16. sırada radyologlar ve 17. sırada da uzay bilimcileri yer aldı. Genel olarak, sağlık hizmetleri ile bilimsel ve teknik hizmetlerdeki işlerin en çok etkilenmesi muhtemel.

Ekip ayrıca tehdit altında olmayan işlerin de bir listesini oluşturdu.

Yapay zeka devrimi: Hangi meslekler tehdit altında? - 12

1-Kazık çakma operatörü
2-Tarak operatörü
3-Uçak kargo sorumlusu
4-Sınıflandırıcı ve ayırıcı (tarım)
5-Sigortacı
6-Zemin zımparalama makineleri ve bitirme makineleri işçisi
7-Takviye demiri ve inşaat demiri işçisi
8- Çiftlik işçisi
9-İdari hizmetler müdürü
10-Taş ocağı kaya ayırıcı

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