Yapay zeka devrimi: Hangi meslekler tehdit altında?

1- EKG (ELEKTROKARDİYOGRAM) TEKNİKERİ

Risk listesinin en başında elektrokardiyogram (EKG) teknoloji uzmanı/teknisyeni yer alıyor. Araştırma ekibi, EKG uzmanlarının/teknikerlerinin yaptığı görevlerin yüzde 60'ının yakın zamanda yapay zeka destekli donanımlarla değiştirileceğini söylüyor.

En çok etkilenen diğer işler arasında 13. sırada güvenlik görevlileri 16. sırada radyologlar ve 17. sırada da uzay bilimcileri yer aldı. Genel olarak, sağlık hizmetleri ile bilimsel ve teknik hizmetlerdeki işlerin en çok etkilenmesi muhtemel.

Ekip ayrıca tehdit altında olmayan işlerin de bir listesini oluşturdu.