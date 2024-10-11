Yapay zeka devrimi: Hangi meslekler tehdit altında?
Teniste geleneklerine bağlılığıyla bilinen Wimbledon'ın teknoloji karşısında geri adım atmasının ardından, 147 yıldır görev yapan çizgi hakemlerinin görevine son veren organizasyon, yeni sezonda yapay zeka kullanacağını açıkladı. Peki, yapay zekanın ele geçireceği bir sonraki meslek ne? Yeni bir araştırma, yıllarca eğitim ve nitelik gerektiren birkaç iş de dahil olmak üzere, hangi mesleklerin görevlerini robotlara bırakacağını ortaya çıkardı.
Yapılan yeni bir araştırma, dünyaca saygın mesleklerin bile yapay zeka devrimine karşı bağışık olmadığını gösterdi. Wimbledon’ın 147 yıllık çizgi hakemliği mesleği, yapay zeka destekli elektronik hat çağrısı (ELC) teknolojisi nedeniyle tarihe karışacak.
Cambridge merkezli Nokia Bell Labs şirketi araştırmacıları, bir mesleğin görevlerinin son yapay zeka yenilikleriyle ne kadar uyumlu olduğunu değerlendiren Yapay Zeka Etki (AII) puanını geliştirdiler.
2015-2022 yılları arasında ABD Patent ve Marka Ofisi'ne sunulan 24 binden fazla yapay zeka ile ilgili patent analiz edildi. Sonuçlar, daha önce tehdit altında olmadığı düşünülen birçok mesleğin yer değiştirme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu gösterdi. İşte risk altında olan 10 meslek.