Yapay zeka, doktorların röntgenlerde kırıkları tespit etmesine yardımcı olacak
Ulusal Sağlık ve Bakım Mükemmelliği Enstitüsü (NICE), röntgenlerde gözden kaçan kırık kemikleri tespit edebilecek bir yapay zeka teknolojisi kullanmayı düşünüyor. Ayrıca NICE, yapay zeka tarafından çıkarılan röntgen sonuçlarının bir sağlık uzmanının kontrolünden de geçeceğini belirtti.
Ulusal Sağlık ve Bakım Mükemmelliği Enstitüsü'ne (NICE) göre yapay zeka, doktorlar röntgenleri analiz ederken gözden kaçan kırık ve kemik sayısını azaltma potansiyeline sahip.
Sağlık değerlendirme kurumu, araştırmaların teknolojinin güvenli olduğunu ve teşhisi hızlandırabileceğini, klinisyenler üzerindeki baskıyı hafifletebileceğini ve bazı takip randevularına olan ihtiyacı azaltabileceğini gösterdiğini söylüyor.
Teknolojinin faydaları hakkında daha fazla kanıt toplanırken, İngiltere'de acil bakımda kullanılmak üzere dört yapay zeka aracı önerilecek.