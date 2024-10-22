Yapay zeka, doktorların röntgenlerde kırıkları tespit etmesine yardımcı olacak

KIRIK KEMİKLER GÖZDEN KAÇABİLİYOR

Yapay zekanın tek başına çalışmayacağı ve her görüntünün bir sağlık uzmanı tarafından da inceleneceği belirtildi.

NICE, kırık kemiklerin vakaların yüzde 10'unda gözden kaçtığını ve bunun acil servislerdeki en yaygın teşhis hatası olduğunu söylüyor.

NHS'de her gün binlerce röntgen görüntüsünü gerçekleştiren ve analiz eden eğitimli uzmanlar, büyük bir iş yükü ile yetersiz kalıyor.

İngiltere'deki NHS için uzun vadeli plana göre, boş pozisyon oranları radyologlar için yüzde 12,5 ve radyografistler için yüzde 15.

NICE'a göre çözüm, klinisyenlerle birlikte çalışmak için yapay zekanın gücünden yararlanmak.