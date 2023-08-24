Yapay zeka doktorluk yolunda: Başarı oranı yüzde 72

Yapay zekalı sohbet robotu Chat GPT bu kez tıp bilgisiyle kendinden söz ettirdi. ABD'de yapılan araştırmada ChatGPT'nin hastalık teşhisi koymak ve doğru tedaviye karar vermek konusunda yüzde 72 başarı oranına ulaştığı tespit edildi.

Yapay zeka doktorluk yolunda: Başarı oranı yüzde 72 - 1

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT, gelecekte doktorların en büyük yardımcısı olabilir. Bu açıklama ABD merkezli sağlık araştırma kuruluşu Mass General Brigham uzmanlarına ait.

36 hastanın detaylı sağlık verilerini ChatGPT'ye yükleyen araştırmacılar, yapay zekadan teşhis ve tedavi önermesini istedi.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Yapay zeka doktorluk yolunda: Başarı oranı yüzde 72 - 2

Chat GPT'nin kararlarını, gerçek vakalarla karşılaştıran uzmanlar yapay zekanın ortalama yüzde 72 başarıya ulaştığını açıkladı.

Yapay zekanın özellikle "nihai teşhis" konusunda yüzde 77'lik doğruluk oranına ulaştığı belirtildi.

Yapay zeka doktorluk yolunda: Başarı oranı yüzde 72 - 3

Ancak yapay zeka benzer hastalıkları birbirinden ayırmak konusunda zorlanıyor. ChatGPT'nin "ayırıcı tanı" koymaktaki başarısı yüzde 60'a kadar düşüyor.

Yapay zeka doktorluk yolunda: Başarı oranı yüzde 72 - 4

Yapay zekanın doğru tedaviyi seçmek konusundaki başarısının yüzde 68 olduğu görüldü.

Bilim insanları, yapay zekanın acil vakalarda da doğru kararlar verebildiğini söylüyor.

Yapay zeka doktorluk yolunda: Başarı oranı yüzde 72 - 5

Chat GPT'nin başarısının, "tıp fakültesinden yeni mezun bir stajyer doktora yakın" olduğunu belirtten araştırmacılar yapay zekanın insan doktorların uzmanlık ve karar yeteneğine sahip olmadığını vurguluyor.

Yapay zeka doktorluk yolunda: Başarı oranı yüzde 72 - 6

Araştırmanın sonuçları İnternet Tıp Araştırma Dergisinde yayınlandı.

Yapay zeka doktorluk yolunda: Başarı oranı yüzde 72 - 7

Hasta geçmişinin özetlenmesi ve küçük ayrıntılar konusunda yapay zekanın avantajlarına dikkat çeken
bilim insanları Chat GPT gibi sohbet robotlarının teşhis konusunda doktorlara yardımcı olabileceğine dikkat çekiyor.

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