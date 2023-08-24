Yapay zeka doktorluk yolunda: Başarı oranı yüzde 72
Yapay zekalı sohbet robotu Chat GPT bu kez tıp bilgisiyle kendinden söz ettirdi. ABD'de yapılan araştırmada ChatGPT'nin hastalık teşhisi koymak ve doğru tedaviye karar vermek konusunda yüzde 72 başarı oranına ulaştığı tespit edildi.
Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT, gelecekte doktorların en büyük yardımcısı olabilir. Bu açıklama ABD merkezli sağlık araştırma kuruluşu Mass General Brigham uzmanlarına ait.
36 hastanın detaylı sağlık verilerini ChatGPT'ye yükleyen araştırmacılar, yapay zekadan teşhis ve tedavi önermesini istedi.