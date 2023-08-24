Yapay zeka doktorluk yolunda: Başarı oranı yüzde 72

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT, gelecekte doktorların en büyük yardımcısı olabilir. Bu açıklama ABD merkezli sağlık araştırma kuruluşu Mass General Brigham uzmanlarına ait.



36 hastanın detaylı sağlık verilerini ChatGPT'ye yükleyen araştırmacılar, yapay zekadan teşhis ve tedavi önermesini istedi.